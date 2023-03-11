أنشيلوتي: لا أفهم لماذا يحصل فينيسيوس جونيور على البطاقات دائمًا!

مدرب ريال مدريد يتحدث عن صعوبة المواجهات المقبلة

تحدث مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عقب مباراة فريقه أمام إسبانيول، عن أداء لاعبيه، واستعدادهم لمواجهتي، ليفربول، وبرشلونة.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول، 3-1، بالدوري الإسباني الممتاز، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتحدث المدرب الإيطالي إلى تليفزيون Movistar الإسباني، عقب المباراة، قائلًا:" البداية لم تكن جيدة، ثم عدنا وسيطرنا على المباراة، كنا بحاجة للفوز، وفعلنا ذلك، والآن سننتقل إلى المرحلة التالية".

وعن مباريات ليفربول وبرشلونة، قال:" جميع المباريات صعبة، بغض النظر عن هوية الخصم، علينا أن نركز على أنفسنا، فدوري أبطال أوروبا والكلاسيكو مهمين للغاية".

وأنهى حواره بالحديث عن تلقي فينيسوس جورنيور بطاقة صفراء بالمباراة، قائلًا:" لم أفهم البطاقات الصفراء التي يحصل عليها دائمًا، فهو يحتج أحيانًا، لكن موقفه اليوم كان مثاليًا، وقد سجل هدفًا رائعًا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول 15 مارس، بدوري أبطال أوروبا، ثم يليها الكلاسيكو أمام برشلونة 19 من الشهر نفسه، بالدوري الإسباني.