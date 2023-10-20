أنشيلوتي عن وضعه في ريال مدريد: مستقبلي في الكلاسيكو أمام برشلونة

المدرب الإيطالي يدرك أهمية هذه المباراة..

قبل اللقاء الصعب الذي يجمع ريال مدريد بإشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، تطرق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى بعض الملفات حول مستقبله في النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا سعيد في ريال مدريد، يقولون إنني أحتاج التقدير أو أن أملك بعض (الإيجو)، في الواقع تحتاج دائمًا إلى بعض (الإيجو) لتقوم بعملك جيدًا".



وأردف حينما سئل عن رغبته في التجديد مع ريال مدريد من عدمها، فقال مازحًا: "لقد وضعتني في مأزق بهذا السؤال، ماذا تريد؟ إذا كنت سأجدد أم لا أو أريد ذلك؟".



ثم واصل: "لا أعتقد أنني سأتحدث عن مستقبلي الآن لأن مستقبلي هو الغد (مباراة إشبيلية)، مستقبلي هو الأربعاء (الكلاسيكو أمام برشلونة)".



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ويرتبط أنشيلوتي برحيل وشيك عن ريال مدريد بنهاية الموسم إلى منتخب البرازيل، حيث أعلن الاتحاد البرازيلي عن وصول الإيطالي لتدريب السيليساو بدءًا من كوبا أمريكا 2024.

