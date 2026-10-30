رغم استبعاد نجوم فريقين .. أنشيلوتي يدافع عن استدعاء رافينيا وإغضاب برشلونة

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قرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تجاهل اعتراضات جوان لابورتا، رئيس برشلونة، باختياره رافينيا ضمن قائمة السيليساو للمباراتين الوديتين المقبلتين في آسيا. وأشعل هذا القرار خلافًا جديدًا بين النادي الكتالوني والاتحاد البرازيلي لكرة القدم في أعقاب معاناة المهاجم مع الإصابات مؤخرًا.

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أنشيلوتي يتمسك بقراره بشأن استدعاء رافينيا

أكد المدرب الإيطالي يوم الخميس أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيكون ضمن قائمة المنتخب المسافرة إلى سنغافورة لخوض مباراتين وديتين دوليتين أمام اليابان والمنتخب المضيف. ويأتي هذا الاستدعاء رغم أن رافينيا عاد مؤخرًا فقط إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال فترة التوقف الدولي السابقة في أستراليا. وقد تسببت الترتيبات اللوجستية للرحلة في قلق كبير داخل ملعب سبوتيفاي كامب نو، إذ تمتد رحلة الذهاب والإياب إلى سنغافورة لمسافة تقارب 22 ألف كيلومتر. وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا قد أعرب سابقًا عن استيائه، مشيرًا إلى أن الأندية تُعاقَب بشكل غير عادل بسبب الروزنامة الدولية المرهقة.

إلا أن أنشيلوتي لم يتأثر بهذه الشكاوى العلنية خلال مؤتمره الصحفي في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو، مؤكدًا سلطته على عملية اختيار لاعبي المنتخب الوطني. وقال: «نحافظ على علاقات جيدة مع الأندية البرازيلية والأندية الأوروبية، التي نتبادل معها المعلومات حول اللاعبين. وبشكل عام، فإن هذه العلاقة جيدة»، وفقًا لما نقلته SPORT.

الفخر الوطني يتصدر أولويات المنتخب البرازيلي

اتخذ المدرب السابق لريال مدريد موقفًا أكثر حزمًا عندما سُئل عن الضغوط القادمة من مديري الأندية الأوروبية. وأوضح بجلاء أن احتياجات المنتخب البرازيلي ستكون دائمًا في المقام الأول خلال فترات التوقف المخصصة من الفيفا، بغض النظر عن الوضع المحلي لكل نادٍ على حدة. ويتولى الإيطالي حاليًا مهمة إعادة بناء منتخب عانى خلال البطولات الكبرى الأخيرة، وهو ينظر إلى كل فترة توقف دولية باعتبارها لبنة أساسية.

وفي حين أبدى بعض المرونة مع الأندية البرازيلية المحلية مثل فلامنجو وبالميراس اللذين يخوضان حاليًا سباقًا محتدمًا على اللقب، فإن أنشيلوتي لم يمنح الأندية الأوروبية المعاملة ذاتها، مصرًا على أن «العمود الفقري» لفريقه يجب أن يبقى متماسكًا، وأوضح: «ليست لدينا طلبات خاصة، ولا نحتاج إليها. في مواعيد الفيفا، سنستدعي اللاعبين الذين نعتبرهم مهمين للمنتخب البرازيلي».

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وأضاف أنشيلوتي: «إنها لحظة حساسة، ولهذا السبب استدعينا لاعبًا واحدًا فقط من كل فريق، وقررنا عدم استدعاء أي لاعب من فلامنجو أو بالميراس لأنهما يتنافسان على اللقب».

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البناء من أجل دورة كأس عالم جديدة

يُعد ضمّ رافينيا جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دمج الشباب مع الحفاظ على نواة من القادة ذوي الخبرة. وأشار أنشيلوتي إلى أن القائمة تضم خمسة عشر لاعبًا دون سن 23 عامًا، لكنه يرى أن النجوم الراسخين ضروريون لتوجيه الجيل القادم. ويُعتبر لاعب برشلونة أحد الركائز الخمس الأساسية للتشكيلة الحالية.

وأوضح المدرب: «لقد بدأنا مشروع تجديد، والآن هو الوقت المثالي للقيام بذلك. في سبتمبر، بدأنا بتقييم اللاعبين الأصغر سنًا، والآن نواصل ذلك مع هؤلاء اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا مستقبل المنتخب البرازيلي. لقد أجرينا استدعاءً متوازنًا، لكنه يضم تسعة لاعبين في السن الأولمبي وما يصل إلى خمسة عشر لاعبًا دون 23 عامًا».

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وأتبع: «اخترنا خمسة لاعبين شاركوا في كأس العالم الأخيرة وسيكونون مهمين في هذه الدورة الجديدة التي سنتنافس فيها في كوبا أمريكا وكأس عالم أخرى. وهؤلاء اللاعبون هم ماركينيوس، وجابرييل ماجالهايس، وبرونو جيماراييس، وفينيسيوس جونيور، ورافينيا».

المرونة التكتيكية ودور رقم تسعة

إلى جانب الجدل حول الاستدعاء، تطرق أنشيلوتي إلى الدور المتطور لرافينيا داخل الملعب. فتحت قيادة هانزي فليك في برشلونة، لعب البرازيلي مرارًا كمهاجم صريح أو كرقم تسعة متحرك، في تغيير عن مركزه التقليدي على الأجنحة. وعندما سُئل عما إذا كان ينوي تكرار هذه التجربة التكتيكية مع المنتخب الوطني، بقي أنشيلوتي متحفظًا بعض الشيء بشأن خططه المحددة للمواجهتين الوديتين المقبلتين.

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وقال أنشيلوتي: «لدينا مهاجمون متعددو المهام قادرون على شغل مراكز مختلفة. أنا أركز على ما يمكننا فعله وليس على جودة منافسينا. سنواصل اللعب بثلاثة لاعبي وسط وثلاثة مهاجمين».