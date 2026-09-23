"أصعب تجربة يمكن أن تمر بها" .. أندي روبرتسون يشيد بتعامل أرني سلوت بعد وفاة ديوجو جوتا

جوتا؛ نجم ليفربول السابق، رحل عن عالمنا في يوليو 2025، في حادث سيارة بينما كان في طريق عودته لناديه للانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

حول تأثير ذاك الحادث الأليم، قال روبرتسون: "لقد فقدنا الحماس والإيمان في الموسم الماضي"، يتنهد الظهير الأيسر، الذي توج مرتين بلقب الدوري الإنجليزي وفاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، قبل أن يتابع: "كنا نفكر: ما الفائدة في كل هذا؟ خاصةً عندما ترى ما عانته عائلة ديوجو. عندما ترى أطفاله. كنا في حالة حداد، لأنه كان صديقنا".

ويشير روبرتسون أيضًا إلى أن اللاعبين الجدد وجدوا أنفسهم في موقف صعب للغاية. أنفق ليفربول مبالغ طائلة على لاعبين مثل فلوريان فيرتس، وهوجو إيكيتيكي، وألكساندر إيساك، لكن الحفاظ على لقب الدوري لم يكن واردًا أبدًا.

وأضاف روبرتسون: "أشعر بالذنب تجاه اللاعبين الجدد. لقد انضموا إلى نادٍ كان قلبه محطماً. انتقل هؤلاء اللاعبون إلى ليفربول مقابل أموال طائلة. لكن استغرق الأمر شهوراً قبل أن يجدوا مكانهم هنا، لأننا في ذلك الوقت لم نكن نهتم بكرة القدم على الإطلاق. هذه هي الحقيقة".

كان روبرتسون صديقاً مقرباً جداً لجوتا، موضحًا: "في الأسبوع الذي سبق وفاته، كنت حاضراً في حفل زفافه. إنها واحدة من أصعب التجارب التي قد تمر بها في حياتك: أن تراه في أسعد أيام حياته، ثم ترى عائلته تتفكك في الأسبوع التالي".

ووفقًا للظهير الأيسر الاسكتلندي، تعامل آرني سلوت مع الموقف برمته بشكل جيد جدًّا: "تحدثنا كثيرًا. كان المدرب رائعًا حقًّا، بصراحة. لم يكن تحضيرنا للموسم كبيرًا في الواقع، لأن آرني قال (إذا كنت لا تريد التدريب، فلا تتدرب). كان هذا موقفه خلال فترة التحضير.

"كان لدينا أخصائي نفسي يعمل بالفعل في النادي. قام بتشكيل مجموعات صغيرة حيث يمكنك احتساء فنجان من القهوة والتحدث قليلاً. لقد فعلنا ذلك كثيرًا، وأعتقد أن ذلك ساعدنا".