أنتوني متحديًا الجميع: لن أغير طريقة لعبي، إنها جزء مني وهذا أنا

أنتوني لا يهتم بالانتقادات

تعرض أنتوني نجم مانشستر يونايتد الانجليزي للعديد من الانتقادات الشديدة بسبب مراوغته للاعبين بعد فوز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة على شريف بالدوري الأوروبي.

كما استبدله مدربه تين هاج بين الشوطين، ووصفه أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز بالمهرج بسبب مراوغاته للاعبين، لكن البرازيلي رد متحديًا الجميع أن هذا هو أسلوبه ولن يغيره.

أنتوني صرّح لتريبيون بلايرز قائلًا: "مع كرة قدم بين قدميك، يجب ألا تشعر سوى بالفرح، لقد ولدت بالمراوغة إنها جزء مني التي نقلتني من الأحياء الفقيرة إلى مسرح الأحلام."

وأضاف:" لن أغير طريقة لعبي أبدًا لأنها ليست أسلوبًا فقط بل إنها جزء مني، وجزء من قصتنا كبرازيليين. إذا شاهدت لي مقطعًا مدته 10 ثوان لن تفهم شيئًا، لا أقوم بمزحة فكل شيء له هدف للتقدم خطوة للأمام، فمراوغة المنافس من أجل خلق مساحة أو بث الخوف في الخصم من أجل إحداث فارق في فريقي."

ثم استكمل حديثه عن اللاعبين الذين استلهم منه في شبابه: "إذا كنت تعتقد انني مهرج، فأنت لا تفهم قصتي. لقد ألهمني فن رونالدينيو وكريستيانو ونيمار عندما كنت صغيرًا. لقد شاهدت تألقهم على شبكات الإنترنت المسروقة، ثم خرجت إلى الملعب لمحاولة تقليدهم".

على غرار ذلك تلقى جناح الشياطين الحمر الدعم من زملائه البرازيليين، فريد ونيمار، بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها.

فكتب نيمار على إنستجرام: "استمر يا فتى، لا تغير أي شيء، انطلق من أجل ذلك"، بينما قال فريد إنه من المزعج الاستماع إلى سكولز.

الجدير بالذكر يتواجد جناح مانشستر يونايتد حاليًا مع منتخب البرازيل استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.