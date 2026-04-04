"أنتوني كوريا يقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أحد أندية الدوري الهولندي"

أنتوني كوريا هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة رون يانس في نادي أوتريخت، وفقاً لما أوردته صحيفة «دي تيليغراف». وشهد مدرب فريق تيلستار خسارة فريقه بنتيجة 0-2 أمام نادي غرونينغن مساء السبت، لكن الحديث بعد المباراة تركز بشكل أساسي على مستقبله المحتمل في مدينة أوتريخت. وقد أكد كوريا بنفسه أن محادثات قد جرت بالفعل.

وأقر المدرب البالغ من العمر 43 عامًا بأنه يجري مفاوضات مع عدة أندية في هذه المرحلة من الموسم. وقال المدرب لـ ESPN: "في هذه المرحلة من الدوري، من المعتاد أن تتناول القهوة مع أندية مختلفة".

"يعلم الجميع في تيلستار أنني أعتبر أوتريخت ناديًا رائعًا، لذا فقد تناولنا القهوة معًا بالتأكيد"، قال كوريا.

ووفقاً لمصادر مقربة من المدرب، فقد وضعه نادي أوتريخت على رأس قائمته. يبحث النادي عن خليفة لرون يانس، الذي سيتقاعد بعد انتهاء هذا الموسم، ويرى في كوريا المرشح المثالي. وقد وصلت المحادثات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة.

ووفقاًلصحيفة دي تيليغراف، توصل نادي أوتريخت وكورييا بالفعل إلى اتفاق مبدئي. لكن العقبة الأكبر تكمن حالياً في نادي تيلستار، الذي يطالب بمبالغ كبيرة في المفاوضات. ونظراً لعدم وجود بند في عقد كورييا، يمكن للنادي أن يطلب مبلغاً كبيراً لفسخ العقد. ونتيجة لذلك، لا تزال المواقف بين الناديين متباعدة في الوقت الحالي.

في غضون ذلك، يحتفظ نادي أوتريخت بخيارات أخرى. ريك كرويس من نادي فولندام ومرشح أجنبي هما أيضًا ضمن القائمة النهائية. ومع ذلك، فإن كوريا هو المرشح الأوفر حظًا في الوقت الحالي.

كما يُذكر نادي AZ كوجهة محتملة لكورييا، لكن هذا الاهتمام يبدو أقل واقعية. ينصب التركيز حالياً بشكل أساسي على نادي أوتريخت، حيث يُنظر إليه على أنه المرشح الأبرز لخلافة يانس. وهذا يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبله.

أما كوريا نفسه فيبقى هادئاً في ظل كل هذه التطورات. "لا أعرف إلى أي مدى سيصل الأمر، لكن هذا ليس مهماً في الوقت الحالي"، قال. "في الوقت الحالي، ينصب تركيزي فقط على تيلستار. أعمل هنا بسرور كبير، لأن هذا هو المكان الذي أتمتع فيه بتأثير حقيقي في الوقت الحالي."