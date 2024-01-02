أنباء سيئة لريال مدريد.. شهر إضافي دون نجم الفريق!

أنشيلوتي يتلقى صدمة جديدة..

تباطأت عملية تعافي البرازيلي إيدير ميليتاو الغائب منذ مطلع الموسم نظرًا لتعرضه لقطع على مستوى الرباط الصليبي للركبة استدعى غيابه مدة طويلة.

كانت هذه المدة مرجحة أن تنتهي في منتصف شهر فبراير 2024، لكن الأنباء تشير الآن إلى أن عملية التعافي لم تسر بشكل مثالي وعليه سيغيب البرازيلي الدولي لمدة إضافية.

صحيفة "ماركا" تؤكد أن هذه المدة ستصل إلى نهاية شهر مارس أي أن أكثر من شهر آخر على الموعد المتوقع سيطرأ على عودة البرازيلي إلى الملاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في وقت تعرض دافيد ألابا لإصابة أنهت موسمه مع الملكي، وبالتالي لم يتبق سوى أنطونيو روديجير وناتشو فيرنانديز كقلبي دفاع مع إمكانية الاعتماد على أوريليان تشواميني في هذا المركز.

لذلك يطمح ريال مدريد لعمل صفقة دفاعية لتعزيز الفريق في الميركاتو الشتوي، والعيون كلها تنصب على مدافع الفريق السابق، رافاييل فاران.