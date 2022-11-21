أنباء جيدة للمغرب .. لوكاكو مهدد بالغياب عن أول مباراتين لبلجيكا في كأس العالم

يبدو أن منتخب بلجيكا سيواجه معضلة حقيقية في كأس العالم، في ظل عدم تعافي نجمه لوكاكو من الإصابة.

يبدو أن منتخب بلجيكا سيضطر لخوض أول مباراتين له في كأس العالم 2022 منقوصًا من خدمات هدافه روميلو لوكاكو، الذي يواصل المعاناة من إصابة في الفخذ.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، خاض خمس مباريات فقط مع ناديه إنتر الإيطالي في كافة البطولات منذ بداية الموسم، بعدما تعرض للإصابة في نهاية أغسطس.

وحسب موقع "جلوبو.كوم" البلجيكي، فإن لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، سيغيب بشكل مؤكد عن أول مباراتين للشياطين الحمر في مونديال قطر ضد كندا والمغرب، وقد يواجه صعوبة من أجل التعافي في الوقت المناسب لمباراة بلجيكا الأخيرة في دور المجموعات ضد كرواتيا.

ورغم خروج تقارير تتحدث عن استبعاد لوكاكو من قائمة بلجيكا بشكل نهائي، إلا أن الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب "الشياطين الحمر" شعر بأن تواجد نجم إنتر مع الفريق يستحق المخاطرة رغم الإصابة.

وغاب لوكاكو عن أول جلسة تدريب علنية لمنتخب بلجيكا في قطر، ويأمل عشاق "الشياطين الحمر" أن يتمكن اللاعب من العودة إلى كامل لياقته في الوقت المناسب لمرحلة خروج المغلوب، إذا تمكن المنتخب من التأهل عن المجموعة السادسة.