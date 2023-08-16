أنا أو ديكو.. أليماني يحدد موعد مغادرة برشلونة

لا يمكن وجود الاثنين في نفس الخانة

سيغادر ماتيو أليماني منصبه كمدير رياضي في برشلونة بنهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالي، مفسحًا المجال للبرتغالي ديكو الذي أعلن برشلونة توليه هذا المنصب.

ولن يقوم أليماني بالتوقيع مع أي نادٍ في تلك المرحلة، حتى بعد إجراء مفاوضات مطولة مع أستون فيلا منذ بداية الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة للنادي الكتالوني، فإن أليماني تواصل مع كل من جوان لابورتا ورافا يوستي من أجل أن يوضحوا الصورة له، ويبدوا كل النوايا بشأن منصب ديكو ومنصبه.

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لكن ألمياني آثر أن يبتعد، على أن يكون ذلك بعد إتمام مهمته مع برشلونة في موسم الانتقالات الصيفية الجاري وسط الأزمة الاقتصادية والروتينية العاصفة التي يمر بها النادي الكتالوني.