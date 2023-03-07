أمر محرج .. الكشف عن رسائل "واتساب" بين نجوم مانشستر يونايتد قبل فضيحة ليفربول!

ماذا قالوا؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن إرسال لاعبى مانشستر يونايتد رسائل محفزة لبعضهم البعض في الدردشة الجماعية الخاصة بهم قبل الهزيمة الكاسحة بنتيجة 7-0 أمام ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة كبيرة ومفاجئة أمام ليفربول بسباعية نظيفة دون رد، وظهر تراجع كبير واستسلام للفريق بأكمله.

وأرسل نجوم اليونايتد رسائل عبر جروب "WhatsApp" الخاص بهم لبعضهم البعض حول إمكانية فوزهم بأربع بطولات هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن اللاعبين تحدثوا عن اللحاق بالمركزين الأولين في الدوري على الرغم من أن ذلك قد يبدو خطوة بعيدة جدًا الآن.

ويواصل مانشستر يونايتد البحث عن لقب الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليضاف إلى لقب كأس كاراباو الذي توج به هذا الموسم.

وسيواجهه الشياطين الحمر فريق ريال بيتيس الإسباني في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، وسيلتقي مع فريق فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وذكر التقرير الصحفي أيضًا أنه على الرغم من الخسارة القاسية لمانشستر يونايتد ولكن أكد المدرب إريك تن هاج أنه لا يريد أن تؤدي النتيجة إلى إفساد ثبات الفريق.

ومن المتوقع أن يعاقب المدرب اللاعبين على الأداء الضعيف ومن المفترض أنه جعل فريقه يصمت ويستمع إلى ضجيج الاحتفال القادم من غرفة ملابس ليفربول.

وقام المدرب باستدعاء اللاعبين إلى ملعب كارينجتون التدريبي في الساعة 9 صباحًا في اليوم التالي للهزيمة لتحليل المباراة وإثارة غضبهم وتواجد تين هاج هناك من الساعة 7 صباحًا.