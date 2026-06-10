"نُدخِل من يناسب أمريكا فقط" .. أول تعليق من دونالد ترامب على أزمة استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم 2026

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الجدل الدائر حول تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور أو المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تلقى ترامب سؤالاً حول المخاوف المتزايدة بشأن صعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وأجاب: "نحن نعمل عن كثب لضمان دخول الأشخاص المناسبين فقط إلى بلدنا".

تم منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة عند وصوله إلى مطار ميامي قادمًا من اسطنبول في تركيا.

وأفادت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه "لم يكن مؤهلاً للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق الأمني"، مما أدى إلى استبعاده من قائمة حكام كأس العالم.

كان عرتن سيصبح أول حكم صومالي في تاريخ كأس العالم، وكان قد حصل على جائزة أفضل حكم أفريقي في عام 2025.

وأثار الحادث غضبًا واسعًا، وأعربت الحكومة الصومالية عن "أسفها العميق"، في حين أكدت الفيفا أن أرتان لن يتمكن من المشاركة في البطولة.

يأتي ذلك في سياق مخاوف متزايدة من أن تؤثر السياسات الصارمة للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالهجرة والأمن سلبًا على كأس العالم 2026.