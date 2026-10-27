أمرهم بعدم التدرب.. فليك يتخذ قرارًا هامًا في برشلونة بعد زيادة الإصابات!

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قرر هانزي فليك، مدرب برشلونة، منح لاعبي الفريق الأول يومين من الراحة، في فترة مخصصة للتأمل واستعادة العافية بعد الخسارة المؤلمة في الكلاسيكو. ويصر المدرب الألماني على رؤية لاعبيه يستعيدون نشاطهم بدنيًا وذهنيًا بعد جدول مباريات مرهق شهد تعثر العملاق الكاتالوني على أكثر من جبهة.

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الخسارتان المتتاليتان تدفعان فليك لإعطاء الأولوية للراحة

وفقًا لصحيفة SPORT الإسبانية، منح فليك فريق برشلونة راحة لمدة يومين عقب الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 يوم الأحد. وشكّلت هذه الخسارة نهاية البداية الخالية من الهزائم للنادي الكتالوني في مشوار الليجا، حيث سجّل كيليان مبابي ثنائية أوقعت الفريق في نكسة محلية مؤلمة.

وجاءت خيبة الكلاسيكو هذه بعد خسارة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. ووفقًا للتقرير، لاحظ فليك تراجعًا كبيرًا في الحدة المعهودة لفريقه خلال المباراتين، ما دفع المدرب الألماني إلى إعطاء الأولوية للراحة بدلًا من التصحيحات التكتيكية الفورية. وسيبقى الفريق بعيدًا عن ملعب التدريب حتى يوم الأربعاء لضمان عودته بحالة ذهنية وبدنية منتعشة.

يامال يحصد جائزة كوبا بينما يعطي كوبارسي الأولوية للتعافي

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وبينما يرتاح معظم أفراد الفريق، فإن حفل الكرة الذهبية في لندن يمثّل عقبة لوجستية بسيطة. فلامين يامال، وجوان جارسيا، ورودري، حضروا الحفل، غير أن المدافع الواعد باو كوبارسي اختار عدم القيام بالرحلة، مفضّلًا بدلًا من ذلك التركيز الكامل على تعافيه البدني في منزله.

ورغم المعاناة التي عاشها برشلونة مؤخرًا داخل الملعب، فقد كانت ليلة تاريخية بالنسبة ليامال. فقد أنهى الفتى المعجزة المركز الثالث في الترتيب العام للكرة الذهبية، خلف الفائز هاري كين والوصيف مبابي مباشرةً.

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كما حصد يامال جائزة كوبا للمرة الثالثة على التوالي، لكنه وجّه الإشادة بتواضع إلى غيره. وصرّح الجناح بأن الجائزة تعود في الحقيقة إلى زميله كوبارسي، مشيدًا بالمستوى الرائع للمدافع ومكانته بوصفه أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

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فوضى التنقل وتصاعد الإرهاق يتركان بصمتهما

تتصاعد مخاوف فليك بشأن إرهاق اللاعبين منذ قرابة أسبوعين. وبدأت المشكلات خلال عودة برشلونة من مباراة حديثة في إشبيلية، حيث عطّلت الظروف الجوية السيئة في كتالونيا جدول تنقلاتهم بشكل بالغ. وبقي الفريق عالقًا داخل الطائرة لأكثر من ساعة قبل أن يُضطروا للعودة إلى فندقهم.

وترك هذا التأخير غير المتوقع الفريق مع فترة تعافٍ مختصرة بشدة قبل رحلته الأوروبية الحاسمة إلى باريس. وعندما اجتمع ذلك مع قائمة إصابات متنامية، لحق الجدول المرهق في النهاية بالفريق. ويصرّ فليك على أن الانفصال الذهني الكامل، إلى جانب الالتزام الصارم بالخطط الغذائية الموصوفة، هو السبيل الوحيد لاستعادة الطاقة التي لا تهدأ والتي ميّزت مستواهم في بداية الموسم.

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جلسة تقييم تكتيكي بانتظارهم قبل مواجهة ألافيش

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سيعود فريق برشلونة إلى ملعب التدريب يوم الأربعاء. وبعد أن يصفّوا أذهانهم ويريحوا أقدامهم، سينتقل التركيز فورًا إلى جلسات التقييم التكتيكي المفصّلة وتصحيح الأخطاء داخل الملعب التي كشفها باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويأمل فليك أن تكون الراحة المؤقتة بمثابة إعادة ضبط كاملة للاعبيه. فعلى العملاق الكتالوني أن يستعيد إيقاعه بسرعة مع انطلاق الاستعدادات لمواجهته المقبلة في الليجا أمام ألافيش.







