أمام أبو الهول.. أبطال نزالات Glory in Giza يصنعون الحدث برعاية موسم الرياض

شهدت هضبة الجيزة، وتحديدًا عند تمثال أبو الهول على الضفة الغربية لنهر النيل، اليوم الثلاثاء، فعالية “Face Off” لأبطال نزالات “Glory in Giza”، الذي تنظمه مجلة The Ring وMatchroom، برعاية موسم الرياض، ضمن أسبوع الملاكمة الذي انطلق اليوم وسط متابعة عالمية من جمهور الملاكمة حول العالم.

وستكون منطقة الأهرامات المصرية مسرحًا استثنائيًا لنهاية أسبوع حافلة بالملاكمة العالمية، تُقدَّم خلالها واحدة من أبرز بطاقات الملاكمة في المنطقة، ويتصدرها النزال الرئيسي بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل.

وتتجه الأنظار في النزال الرئيسي إلى البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك، صاحب السجل المثالي 24 انتصارًا دون هزيمة، منها 15 بالضربة القاضية، والذي يدخل المواجهة بصفته بطلًا موحدًا للوزن الثقيل، وحاملًا لحزام WBC، في مواجهة الهولندي ريكو فيرهوفن، أحد أشهر أبطال الكيك بوكسينغ في العالم، وصاحب السجل الاحترافي في الملاكمة 1-0 بفوز وحيد بالضربة القاضية، حيث يقام النزال في فئة الوزن الثقيل “HVY”، وسط ترقب عالمي كبير لمواجهة تجمع بين مدرسة الملاكمة الأوكرانية عالية المهارة وقوة بطل هولندي اعتاد السيطرة في رياضات القتال.

وفي النزال الرئيس المشترك، يلتقي البريطاني حمزة شيراز، صاحب السجل 22 انتصارًا دون هزيمة وتعادل واحد، منها 18 بالضربة القاضية، مع الألماني أليم بيجيتش، صاحب السجل 29 انتصارًا دون هزيمة وتعادل واحد، منها 23 بالضربة القاضية، وذلك على لقب WBO العالمي الشاغر في وزن السوبر متوسط، بوزن معتمد 168 رطلًا.

ويمثل هذا النزال محطة مفصلية في مسيرة شيراز الباحث عن التتويج العالمي، أمام منافس ألماني لم يعرف الخسارة ويدخل المواجهة بسجل قوي يجعله أحد أبرز الأسماء الخطرة في هذه الفئة.

كما تشهد البطاقة نزالًا عالميًا قويًا في وزن الويلتر 147 رطلًا، يجمع الأوزبكي شخرام غياسوف، صاحب السجل 17 انتصارًا دون هزيمة، منها 10 بالضربة القاضية، مع البريطاني جاك كاتيرال، صاحب السجل 32 انتصارًا مقابل خسارتين، منها 14 بالضربة القاضية، وذلك على لقب WBA Regular في وزن الويلتر. ويدخل غياسوف المواجهة بسجل نظيف وبطموح كبير لتثبيت حضوره بين كبار وزن الويلتر، بينما يسعى كاتيرال إلى استثمار خبرته الكبيرة والعودة إلى صدارة المشهد العالمي من بوابة الأهرامات.

وفي واحدة من أبرز مواجهات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا، صاحبة السجل 10 انتصارات دون هزيمة، منها انتصاران بالضربة القاضية، عن حزامي The Ring وWBO في وزن السوبر فلاي 115 رطلًا، أمام المصرية مي سليمان، صاحبة السجل 10 انتصارات مقابل خسارة واحدة، منها 6 بالضربة القاضية. وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة للجمهور المصري، إذ تدخل مي سليمان النزال على أرض مصرية وفي حدث عالمي يقام أمام الأهرامات، بينما تسعى هيروتا إلى تأكيد مكانتها كبطلة عالمية في واحدة من أكثر المواجهات النسائية ترقبًا على البطاقة.

وتضم البطاقة أيضًا مواجهة قوية في الوزن الثقيل بين الكوبي فرانك سانشيز، صاحب السجل 25 انتصارًا مقابل خسارة واحدة، منها 18 بالضربة القاضية، والأمريكي ريتشارد توريس جونيور، صاحب السجل 14 انتصارًا دون هزيمة، منها 12 بالضربة القاضية.

وتأتي المواجهة بين ملاكم كوبي خبير يمتلك حضورًا كبيرًا في فئة الوزن الثقيل، ومنافس أمريكي صاعد بقوة، ما يجعلها من النزالات التي قد تفتح طريقًا مهمًا نحو مواجهات أكبر في هذه الفئة، مع عدم إعلان حزام عالمي مباشر على الخط ضمن البطاقة المنشورة.

وفي وزن خفيف الثقيل 175 رطلًا، يواجه الأوكراني دانيال لابين، صاحب السجل 13 انتصارًا دون هزيمة، منها 5 بالضربة القاضية، الفرنسي بنجامين مينديس تاني، صاحب السجل 9 انتصارات مقابل خسارة واحدة، منها انتصاران بالضربة القاضية. ويدخل لابين المواجهة بطول فارع يبلغ 6 أقدام و6 بوصات، وبسجل خال من الهزائم، فيما يسعى مينديس تاني إلى قلب التوقعات وإيقاف انطلاقة منافسه الأوكراني في ليلة تحظى بمتابعة دولية كبيرة.

وفي وزن الكروزر 200 رطل، يلتقي المصري باسم ممدوح، صاحب السجل 10 انتصارات مقابل خسارتين، منها 4 بالضربة القاضية، مع الأمريكي جمار تالي، صاحب السجل 6 انتصارات دون هزيمة، منها 5 بالضربة القاضية. ويحمل النزال طابعًا جماهيريًا خاصًا بحضور ملاكم مصري ضمن بطاقة عالمية تقام على أرض مصر، في مواجهة خصم أمريكي يملك نسبة حسم عالية بالضربة القاضية، ما يمنح النزال طابعًا هجوميًا منتظرًا.

كما يخوض السعودي سلطان المحمد مواجهة بوزن 128 رطلًا أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس، حيث يدخل المحمد بسجل 3 انتصارات دون هزيمة، منها انتصاران بالضربة القاضية، في مواجهة منافس يملك سجلًا من انتصارين مقابل 4 خسائر، منها فوز واحد بالضربة القاضية. ويحظى حضور الملاكم السعودي بأهمية خاصة ضمن هذه البطاقة العالمية، إذ يواصل الملاكمون السعوديون تسجيل حضورهم في أحداث دولية كبرى تجمع نخبة من الأسماء الصاعدة والمتمرسة.

وفي وزن 140 رطلًا، يلتقي المصري محمد مبروك يحيى، الذي يخوض بداياته الاحترافية، مع الأوغندي علي سيرونكوما، صاحب السجل انتصارين مقابل 3 خسائر وتعادل واحد، في مواجهة تمنح الملاكم المصري فرصة الظهور أمام جمهور كبير ضمن ليلة عالمية، بينما يسعى سيرونكوما إلى استثمار خبرته النسبية وتحقيق نتيجة مهمة خارج بلاده.

وتشهد البطاقة كذلك نزالًا بوزن 164 رطلًا بين المصري عمر هيكل، الذي يخوض بداياته الاحترافية، والتنزاني مايكل كاليالا، صاحب السجل 3 انتصارات مقابل 4 خسائر وتعادلين، منها انتصار واحد بالضربة القاضية. ويأتي هذا النزال ضمن المواجهات التي تمنح المواهب العربية والإفريقية فرصة الظهور في حدث عالمي، وتضيف بعدًا إقليميًا للبطاقة إلى جانب الأسماء الدولية الكبيرة.

ويترقب جمهور الملاكمة هذه الليلة الاستثنائية التي تمزج بين رمزية الأهرامات وعراقة القاهرة وحضور أبطال من مدارس قتالية مختلفة، حيث لا يقتصر الحدث على نزال أوسيك وفيرهوفن فحسب، بل يمتد إلى بطاقة كاملة تضم ألقابًا عالمية ومواجهات في أوزان متعددة، من الوزن الثقيل إلى السوبر متوسط والويلتر والسوبر فلاي، إلى جانب مشاركات عربية بارزة من مصر والسعودية.

وتتواصل فعاليات أسبوع النزال غدًا من خلال حدثين مهمين هما “Media Day” و“Grand Arrival”، حيث يلتقي الأبطال بوسائل الإعلام في محطة جديدة قبل ليلة السبت، التي ستتجه فيها أنظار العالم إلى سفح الأهرامات لمتابعة “Glory in Giza”، الذي تنظمه مجلة The Ring وMatchroom، برعاية موسم الرياض، في واحدة من أكثر أمسيات الملاكمة تميزًا على مستوى المشهد الرياضي العالمي.