"ألمانيا هي وطني" .. لاعب المانشافت يختار اللعب لمنتخب سوريا

المنتخب السوري يُواصل استقطاب اللاعبين المحترفين في أوروبا

نجحت مساعي الاتحاد السوري لكرة القدم في استقطاب نجم جديد محترف أوروبا من أصول سورية للعب في المنتخب الوطني، ويُمكن وصفه باللاعب الأكبر والأهم.

الاتحاد المحلي أطلق منذ عدة سنوات مشروعًا خاصًا للحديث مع اللاعبين السوريين ومن أصول سورية المتواجدين في أوروبا لتمثيل المنتخب السوري، وقد ظهر عدد منهم في نسخة كأس آسيا الأخيرة وأبرزهم المهاجم باولو الصباغ.

المسؤولون في الاتحاد السوري حاولوا مرارًا وتكرارًا إقناع محمود داوود لاعب شتوتجارت المعار له من برايتون ارتداء القميص الوطني لكنه كان يرفض أملًا فيما يبدو بفرصة جديدة مع المنتخب الألماني، الذي سبق أن مثله في مباراتين الأولى منهما عام 2020.

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تضاؤل هذا الأمل دفع اللاعب فيما يبدو للموافقة أخيرًا على اللعب للمنتخب السوري، وقد أعلن ذلك بنفسه خلال تصريحاته لقناة سكاي الألمانية، مشددًا على رغبته إسعاد الشعب السوري ومؤكدًا في نفس الوقت أن ألمانيا تبقى وطنه.

إذ قال "لقد نشأت في ألمانيا وقضيت كامل حياتي هنا وكنت فخورًا باللعب في المنتخبات الوطنية للشباب وكذلك المنتخب الأول، ألمانيا هي وطني، لكني تأثرت بفكرة اللعب لمنتخب سوريا".

تابع موضحًا "سوريا هي البلد الأصلي لعائلتي وهي في نهاية المطاف البلد التي ولدت فيها، لقد علمت من عائلتي كم كنا محظوظين بالعيش في ألمانيا وفي نفس الوقت مدى أهمية إسعاد الناس في سوريا. أنا سعيد بتلك الخطوة وأتطلع قدمًا لبدء هذا المشروع الذي اخترته من كل قلبي".

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا ظهر للمرة الأولى بقميص المانشافت خلال مواجهة تركيا وديًا في أكتوبر 2020 تحت قيادة المدرب يواكيم لوف، وقد لعب مباراته الثانية والأخيرة مع ألمانيا أمام تشيك وديًا في نوفمبر من نفس العام.