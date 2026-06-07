كأس العالم - المجموعة 5 Houston Stadium

ستنطلق مباراة ألمانيا وكوراكاو في 14 يونيو 2026 الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية مشاهدة مباراة ألمانيا وكوراكاو باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. يوجد دليل تفصيلي خطوة بخطوة في نهاية هذا المقال، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا لأفضل شبكات VPN لمشاهدة البث المباشر للأحداث الرياضية.

ألمانيا ضد كوراساو: سياق المباراة

لن تجد معركة بين داود وجالوت أكثر من هذه، ولهذا السبب نحب كأس العالم. ألمانيا، حاملة اللقب أربع مرات والمصنفة في المرتبة العاشرة عالميًا، تلتقي مع كوراساو، التي تشارك لأول مرة في البطولة، والتي تعتبرها الفيفا ثالث أفضل فريق في العالم. من بين جميع الدول الـ 48 المشاركة، نيوزيلندا هي الوحيدة التي تحتل مرتبة أقل من كوراساو (المرتبة 85).

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من هم مدرب ألمانيا ولاعبوها الرئيسيون؟

تتمتع ألمانيا، حاملة لقب كأس العالم أربع مرات، بتشكيلة مليئة باللاعبين ذوي المستوى العالمي من الأمام إلى الخلف، على الرغم من أن متوسط أعمار لاعبي عام 2026 أقل قليلاً من الأجيال التي سبقتهم. سيضيف جوشوا كيميش، لاعب بايرن ميونيخ، خبرته ومعرفته في قلب خط الوسط، في حين ستكون الإبداعات التهديفية لزميله في النادي جمال موسيالا عاملاً حاسماً في فرص الفريق. وينطبق الأمر نفسه على نجم أرسنال كاي هافرتز، الذي سجل هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية. وسيخوض الحارس الأسطوري مانويل نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، آخر مبارياته الدولية. أما المدرب جوليان ناجلسمان، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يعتبر مدرباً مخضرمًا نسبياً في سنه، فمهمته هي تشكيل فريق شاب مثير وتحويله إلى منافس حقيقي على اللقب.

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من هم مدرب كوراساو ولاعبوها الرئيسيون؟

سيتولى المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات مهمة قيادة هذه الدولة الجزرية في أول مشاركة لها في كأس العالم. كان جيرفان كاستانير شخصية رئيسية في التصفيات، حيث سجل خمسة أهداف، بينما سجل نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. قد يحتاجون إلى اللعب بعقلية براغماتية في القارة الأمريكية، ومن المرجح أن يكون الحارس إلوي روم مشغولاً للغاية. قد يثير نجم مانشستر يونايتد السابق تاهيث تشونغ بعض الجدل أيضاً.

تشكيلة ألمانيا

حراس المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ألكسندر نوبيل (شتوتغارت).

المدافعون: فالدمر أنتون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (اينتراخت فرانكفورت)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، ديفيد راوم (آر بي لايبزيغ)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، مالك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

لاعبو الوسط: ناديم أميري (ماينز)، ليون جوريتزكا (بايرن ميونيخ)، باسكال غروس (برايتون وهوف ألبيون)، جيمي لويلينغ (شتوتغارت)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، فلوريان فيرتز (ليفربول).

المهاجمون: ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافرتز (أرسنال)، لينارت كارل (بايرن ميونيخ)، ليروي ساني (غالطة سراي)، دنيز أونداف (شتوتغارت)، نيك وولتمادي (نيوكاسل يونايتد).

طريق ألمانيا إلى كأس العالم

كان مسار ألمانيا نحو كأس العالم 2026 عمليًا. حيث شاركت في المجموعة A من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وحققت خمس انتصارات من أصل ستة، لتحتل صدارة مجموعتها وتضمن التأهل المباشر.

تشكيلة كوراساو

حراس المرمى: تيريك بوداك (SC تيلستار)، تريفور دورنبوش (VVV-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: ريشيدلي بازوير (كونياسبور)، جوشوا برينيت (كايسريسبور)، روشون فان إيما (RKC فالفيك)، شيريل فلورانوس (PEC زفول)، ديفيرون فونفيل (NEC نيميجن)، جوريان غاري (نادي أبها)، أرماندو أوبيسبو (PSV أيندهوفن)، شوراندي سامبو (سبارتا روتردام).

لاعبو الوسط: جونينيو باكونا (فولندام)، لياندرو باكونا (إغدير)، ليفانو كومينينسيا (زيورخ)، كيفن فيليدا (دن بوش)، أرجاني مارثا (روثرهام يونايتد)، تايريس نوسلين (تيلستار)، جودفريد روميراتو (آر كي سي فالفيك).

المهاجمون: جيريمي أنتونيس (إيه إي كيفيسيا)، تاهيث تشونغ (شيفيلد يونايتد)، كينجي غوري (مكابي حيفا)، سونتي هانسن (ميدلزبره)، جيرفان كاستانير (تيرينغانو إف سي)، براندلي كواس (إف سي فولندام)، يورغن لوكاديا (ميامي إف سي)، جيرل مارغاريثا (إس كيه بيفيرين).

طريق كوراساو إلى كأس العالم

صنعت كوراساو التاريخ بتأهلها إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى. وبسكان يبلغ عددهم حوالي 156 ألف نسمة، أصبحت رسمياً أصغر دولة تصل إلى البطولة. دخلت كوراساو تصفيات الكونكاكاف في الدور الثاني وسيطرت على المجموعة C، حيث أنهت الدور بسجل مثالي من 4 انتصارات دون أي هزيمة وفارق أهداف +13. في الجولة النهائية من التصفيات، كان عليها خوض مباريات صعبة ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو، لكنها أنهت المجموعة دون هزيمة بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

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دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة ألمانيا وكوراكاو اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت : قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى موثوقة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق واختر موقع خادم يتم فيه بث المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك ترغب في مشاهدة بث من الولايات المتحدة، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح لضمان تفعيل التغيير. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاصين بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة البث على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن البث المباشر للأحداث الرياضية يجب أن يكون على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون:

أجهزة التلفزيون الذكية وFire Stick: تحتوي معظم أجهزة التلفزيون والأجهزة التي تعمل بنظام Android، مثل Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast مع Google TV، على تطبيقات VPN أصلية. ما عليك سوى البحث عن مزود VPN الخاص بك في متجر التطبيقات على التلفزيون، وتسجيل الدخول، والاتصال تمامًا كما تفعل على هاتفك.

Apple TV و Roku وأجهزة الألعاب : غالبًا ما لا تدعم هذه الأجهزة تطبيقات VPN مباشرة. الحل الأسهل هو استخدام Smart DNS (الموجود عادةً في إعدادات حساب VPN الخاص بك) أو عكس/بث البث من هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول المتصل بشبكة VPN إلى التلفزيون.

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