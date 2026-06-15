كأس العالم - المجموعة 5 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في 20 يونيو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

Getty Images

ألمانيا ضد كوت ديفوار: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في أونتاريو آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تعزيز بدايتهما الرائعة والاستحواذ على السيطرة المطلقة على المجموعة E. بعد أداء متباين ولكنه ناجح للغاية في اليوم الافتتاحي - حيث لم تظهر ألمانيا أي رحمة في فوزها الساحق 7-1 على كوراساو في هيوستن، وقدمت كوت ديفوار درسًا في المرونة الدفاعية لتنتزع فوزًا دراميًا 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا - تقلص هامش الخطأ في استاد تورونتو بشكل كبير. يتجه كلا الفريقين عبر الحدود مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المكثفة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان أن يضمن احتفاظ فريقه بميزته الهجومية المدمرة مع الحفاظ على التركيز الدفاعي. سيعتمد على خط وسط عالمي المستوى ومرن للغاية - يقوده القائد جوشوا كيميش والسحر الإبداعي لجمال موسيالا وفلوريان فيرتز - لفرض سيطرته على الكرة، والضغط على المساحات المركزية، وتوفير السرعة الرأسية الساحقة اللازمة لاختراق الخطوط الأفريقية. في المقابل، يقف أمامهم منتخب كوت ديفوار القوي هيكلياً والمنضبط للغاية بقيادة إيميرس فاي. بعد أن أثبت "الفيلة" بالفعل قوتهم في البطولة من خلال إيقاف الإكوادور تماماً، فإنهم يمتلكون خطة دفاعية صلبة وميزة خطيرة في الهجمات المرتدة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً تكتيكياً رفيع المستوى.

تعد هذه المباراة، التي ستقام في ملعب تورونتو المذهل (BMO Field)، بمباراة شطرنج مثيرة من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مناطق الانتقال المركزية، مما يجعل التواصل في خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العناصر الحاسمة. ستنظر ألمانيا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كقوة كبرى في البطولة وحجز تذكرة مبكرة إلى دور الـ32، بينما تدخل كوت ديفوار الملعب حريصة على تسخير لاعبيها السريعين في الانتقالات - مثل أماد ديالو وإيلي واهي - لاستغلال أي مساحات يتركها الظهيران الألمان المتقدمين. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة E على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

ألمانيا 7-1 كوراساو

وضع فريق جوليان ناجلسمان علامة تنذر بالسوء لبقية البطولة، بعد أن سحق منتخب كوراساو، المشارك لأول مرة في البطولة، بنتيجة 7-1 في هيوستن. حدد فيليكس نميشا مسار المباراة مبكراً بهدف افتتاحي دقيق في الدقيقة الخامسة، ورغم أن ليفانو كومينينسيا أذهل بطل العالم أربع مرات لفترة وجيزة بهدف التعادل الذي جاء بعد ارتداد الكرة، إلا أن فرحة الفريق الصغير لم تدم طويلاً. وسرعان ما أعاد نيكو شلوتربك التقدم لألمانيا قبل أن يسجل كاي هافيرتز ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. وضمت ألمانيا الضغط في الشوط الثاني، حيث سجل جمال موسيالا وناثانيال براون واللاعب البديل دنيز أونداف وهافيرتز مرة أخرى أهدافاً لتتوج ألمانيا بأداء قوي وضعها في صدارة المجموعة E.

Getty Images

الإكوادور 0-1 كوت ديفوار

أظهر رجال إيميرس فاي صموداً دفاعياً هائلاً ورباطة جأش قصوى في فيلادلفيا، لينهوا سلسلة إكوادور المثيرة للإعجاب التي استمرت 19 مباراة دون هزيمة بفوز دراماتيكي 1-0. واجهت "الأفيال" أوقاتاً عصيبة في الشوط الأول، حيث اعتمدوا على الحظ بعد أن ارتطمت كرتا جون ييبوا وألان ميندا بالعارضة لصالح الفريق الأمريكي الجنوبي. وبعد أن سدد إيلي واهي الكرة في العارضة لصالح كوت ديفوار في الشوط الثاني، بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي. لكن هجمة رائعة في الدقيقة 90 من المدافع ويلفريد سينغو أرست الكرة أمام جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو، الذي سجل بهدوء هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن ثلاث نقاط مهمة ويدعم معنويات الفريق قبل الجولة الثانية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

ألمانيا (جوليان ناجلسمان): ضبط الهيكل الدفاعي والدفاع ضد الهجمات المرتدة

لا يحتاج يوليان ناجلسمان إلى التلاعب بالآلة الهجومية المدمرة والمرنة التي سجلت سبعة أهداف في مرمى كوراساو في هيوستن، لكنه يجب أن يعالج نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت أثناء الانتقالات. على الرغم من سيطرة ألمانيا الساحقة على الملعب، تجاوز مهاجمو كوراساو المباشرون أحيانًا الضغط المضاد، مما أدى إلى هدف التعادل المؤقت الذي كشف عن ثغرات خلف الخطوط المتقدمة.

أمام خطة كوت ديفوار السريعة ذات المستوى العالمي في الانتقالات، فإن اللعب بعدوانية عمودية متهورة هو وصفة لكارثة. من المرجح أن يركز تعديل ناجلسمان الأساسي على ثنائي المحور وضبط الظهيرين. بدلاً من السماح لكل من جوشوا كيميش وناثانيال براون بالاندفاع إلى الأمام في وقت واحد، يجب أن يبقى أحدهما في العمق لتشكيل هيكل دفاعي صلب إلى جانب قلب الدفاع نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه. لا بأس بالضغط على الملعب، لكن خط وسط ألمانيا يجب أن يقلل من فقدان الكرة غير القسري ليحرم لاعبي الأطراف الإيفواريين من أي مساحة للانطلاق على الجناحين.

كوت ديفوار (إميرس فاي): سيطرة قوية على الكرة في خط الوسط ودقة في الانتقالات

كان الكتلة الدفاعية المنضبطة التي قادها إميرس فاي فعالة للغاية في إحباط إكوادور والحفاظ على شباك نظيفة في فيلادلفيا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط أكثر دقة عند تحريك الكرة. في حين أن الكتلة الصلبة للفيلة في المنطقة الخلفية والوسطية نجحت في تضييق المساحات بشكل رائع، إلا أنها عانت في الحفاظ على الاستحواذ تحت الضغط الشديد، واعتمدت بشكل كبير على الأداء البطولي في الدقائق الأخيرة من ويلفريد سينغو وأماد ديالو لانتزاع هدف الفوز في الدقيقة 90.

في مواجهة خط وسط ألماني متفوق تقنيًا بقيادة جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، فإن البقاء في وضع دفاعي سلبي داخل منطقة الجزاء طوال 90 دقيقة سيكون قاتلًا في نهاية المطاف. يجب أن تركز تعديلات فاي على قلب خط الوسط - وبالتحديد القائد فرانك كيسي وإبراهيم سانغاري. لا يمكنهما الاكتفاء بالانسحاب إلى خط الدفاع؛ بل يجب عليهما التقدم بقوة لتعطيل محاولات ألمانيا في بناء الهجمات من العمق قبل أن تتمكن من ترسيخ سيطرتها على الملعب. علاوة على ذلك، بمجرد استعادة الكرة، يجب أن يكون الانتقال دقيقاً للغاية. يجب أن تسعى كوت ديفوار إلى إطلاق العنان بسرعة لأماد ديالو وسيمون أدينغرا لالتقاط قاعتي خط الدفاع الألماني المتقدمين على حين غرة.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

Getty Images

أخبار منتخب ألمانيا

التحدي الرئيسي الذي يواجه يوليان ناجلسمان قبل الذهاب إلى تورونتو هو الحفاظ على اللياقة البدنية لفريقه مع الحفاظ على الزخم المرعب الذي حققه الفريق في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها 7-1 على كوراساو. لحسن حظ الألمان، خرجوا من تلك المباراة الغزيرة بالأهداف دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات التأديبية، مما يمنح المدرب تشكيلة كاملة للعمل بها.

تتركز العناوين الرئيسية على الحارس المخضرم مانويل نوير. بعد أن تخلص من مشكلة في ربلة الساق قبل البطولة ليبدأ المباراة ويكمل 90 دقيقة كاملة في هيوستن، سيحتفظ الأيقونة البالغة من العمر 40 عامًا بثقة بمكانه في المرمى. تكمن الإثارة الحقيقية في الثلث الأخير من الملعب، حيث قد يفكر ناجلسمان في إجراء بعض التغييرات الطفيفة في التشكيلة للحفاظ على خياراته متجددة. في حين أن كاي هافرتز مضمون لقيادة الهجوم بعد تسجيله ثنائية رائعة في المباراة الافتتاحية، فإن العناصر الهجومية الديناميكية مثل دنيز أونداف - الذي سجل هدفاً بعد دخوله كبديل في الجولة الأولى - وليروي ساني يضغطان بقوة للحصول على دور أساسي لتقديم مظهر تكتيكي مختلف ضد دفاع كوت ديفوار الصلب.

أخبار منتخب كوت ديفوار

يواجه إيميرس فاي تحديًا أكبر بكثير فيما يتعلق بالتعافي والاختيار، بينما يستعد لفريقه لمواجهة التحدي الألماني. أكبر نقطة نقاش حول "الفيلة" هي إدارة الأعباء البدنية الهائلة الناجمة عن فوزهم المكثف 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا، والذي أنهى سلسلة 19 مباراة دون هزيمة لخصمهم، لكنه ترك العديد من العناصر الأساسية منهكة تمامًا.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي محرك خط الوسط إبراهيم سانغاري والقائد فرانك كيسيي تمامًا بعد أن قادا تحركات دفاعية ضخمة وعالية الكثافة في المباراة الافتتاحية. على الصعيد الدفاعي، خرج ويلفريد سينغو وإيمانويل أغبادو سالمين من 90 دقيقة بدنية، وسيكونان ضروريين للغاية في تنظيم خط الدفاع في مواجهة خط الهجوم الألماني القوي. وفي الوقت نفسه، في الهجوم، سيحتفظ جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو بمكانه بثقة بعد تسجيله هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 90، بينما يسعى اللاعبون الشباب مثل سيمون أدينغرا ومهاجم إنتر ميلان أنجي-يوان بوني جاهدين للحصول على مزيد من الدقائق لإضفاء سرعة الهجمات المرتدة السريعة على خطوط الانتقال.

أهم المواجهات بين ألمانيا وكوت ديفوار

كاي هافرتز ضد إيمانويل أغبادو

بعد أن سجل ركلة جزاء بارعة وأحرز ثنائية رائعة في مرمى كوراساو، لا يزال كاي هافرتز محور خط الهجوم الذي يقوده يوليان ناجلسمان. يلعب هافيرتز دور المهاجم الوهمي المتحرك، ويبرع في التراجع إلى العمق لتنظيم اللعب وإخراج المدافعين من مواقعهم. لكسر الحاجز الدفاعي الصلب للغاية لكوت ديفوار، سيحتاج إلى أن يكون بنفس الدقة في اللعب المفتوح، مستخدماً ذكاءه المكاني لخلق مساحات صغيرة للاعبين المتحركين مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتز.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي لفريق ريمس إيمانويل أغبادو، الذي قدم أداءً دفاعيًا هائلاً وصلبًا للغاية مع "الفيلة" ضد الإكوادور. وفي حين أثبتت الكتلة الإيفوارية المنخفضة إلى المتوسطة مرونتها الهيكلية طوال 90 دقيقة في فيلادلفيا، فإن الدفاع سيواجه اختبارًا مختلفًا تمامًا في مواجهة حركة النخبة الألمانية المرنة. سيحتاج أغبادو إلى الحفاظ على تركيز تام وتواصل جيد في المناطق المركزية، لضمان ألا يخرج عن موقعه بسبب تتبع هافرتز العميق، مما قد يكشف عن الثغرات الخطيرة في الوسط التي يستغلها لاعبو خط الوسط المبدعون في ألمانيا بلا رحمة.

جوشوا كيميش ضد فرانك كيسي

يعد القائد جوشوا كيميش القلب النابض والمرساة التكتيكية للمنتخب الألماني، وقد سيطر تمامًا على وتيرة المباراة في هيوستن، حيث نسق حلقات الاستحواذ العميقة من دوره كلاعب محور مزدوج. أمام كوت ديفوار، سيكون هدفه الأساسي تجاوز الازدحام في وسط الملعب وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. إذا أتيح لكيميش الوقت والمساحة مع الكرة، فسيسعى إلى شق خطوط خط وسط كوت ديفوار بتمريراته الطويلة المتميزة وإطلاق العنان للركض المتداخل المتفجر لظهيري الجناح مثل ناثانيال براون لتمديد تشكيل الخصم.

يسعى إلى تعطيل هذا الإيقاع نجم الأهلي القوي فرانك كيسي، المحور النشط وقائد خط وسط إيميرس فاي. أثبت كيسي في الجولة الأولى أن حضوره البدني وقدرته على التحرك من منطقة إلى أخرى أمران حيويان لمخطط كوت ديفوار التكتيكي، لكن عمله بدون الكرة سيخضع لاختبار قاسٍ في تورونتو. يجب على كيسيي أن يضغط بقوة على محركات بناء الهجمات العميقة لكيميش وأن يتتبع لاعبي خط الوسط الألمان المتأخرين لضمان ألا يتم حصر "الفيلة" تماماً في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

Getty Images

كيف تبدو الترتيبات في المجموعة E؟

على عكس المجموعات العالقة في مأزق، حققت المجموعة E على الفور فارقاً كبيراً في الصدارة، مما يجعل مباراة الجولة الثانية في تورونتو معركة حاسمة بين العمالقة. تدخل كل من ألمانيا وكوت ديفوار المباراة برصيد النقاط الكامل بعد تحقيقهما انتصارات ساحقة في الجولة الافتتاحية - حيث تحتل ألمانيا المركز الأول برصيد ثلاث نقاط (فارق أهداف +6) بعد فوزها الساحق 7-1 على كوراساو، وتليها كوت ديفوار مباشرة برصيد ثلاث نقاط (فارق أهداف +1) بعد فوزها الصعب 1-0 على الإكوادور.

ونظرًا لأن الإكوادور وكوراساو تحتلان المركزين الأخيرين برصيد صفر نقطة، فإن هذه المواجهة المباشرة تمثل نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ32.

إذا فازت ألمانيا

الفوز الثاني على التوالي سيرفع رصيد فريق يوليان ناجلسمان إلى ست نقاط كاملة، مما يضمن لألمانيا رصيدًا كافيًا للتأهل إلى دور الـ16 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. وبناءً على نتيجة مباراة الإكوادور وكوراساو، قد يضمن الفوز للألمان احتلال الصدارة منفردين في المجموعة E. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم رفاهية إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق في الجولة الأخيرة ضد الإكوادور، بينما يترك كوت ديفوار عالقة عند ثلاث نقاط وتضطر إلى خوض مباراة حاسمة يجب الفوز بها ضد كوراساو لضمان التأهل التلقائي.

إذا فازت كوت ديفوار

إذا حقق رجال إيميرس فاي فوزاً كبيراً، فسوف يتخطون ألمانيا ليحتلوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط كاملة، ويحجزوا تذكرة تاريخية إلى دور الـ32. الوصول إلى ست نقاط يضع "الفيلة" في سيطرة كاملة على المجموعة E، حيث من المرجح ألا يحتاجوا سوى إلى التعادل مع كوراساو في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة. على العكس من ذلك، سيجمد هذا السيناريو رصيد ألمانيا عند ثلاث نقاط، مما يبقي آمالها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية حية، لكنه يضاعف الضغط عليها بشكل كبير قبل مواجهتها الأخيرة في المجموعة ضد منتخب الإكوادور الخطير.

سيناريو التعادل

التعادل في ملعب تورونتو يبقي كلا الفريقين في وضع مواتٍ للغاية للسيطرة على المجموعة. التعادل سيرفع رصيد ألمانيا إلى أربع نقاط (فارق أهداف +6) ورصيد كوت ديفوار إلى أربع نقاط (فارق أهداف +1)، ليظل كلا الفريقين دون هزيمة. هذا النتيجة تخفف بشكل كبير من الضغط في الجولة الأخيرة؛ ستخوض ألمانيا مباراتها ضد الإكوادور وهي تعلم أن نقطة واحدة تضمن لها إنهاء المجموعة في المركزين الأولين، بينما ستواجه كوت ديفوار سيناريو مماثلاً ضد كوراساو، مما يبقي كلا الفريقين في وضع جيد للتأهل بسهولة دون الاعتماد على معايير الفصل في حالة التعادل في المركز الثالث.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير ألمانيا جوليان ناجلسمان، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

لم يبلغ مدرب كوت ديفوار إيميرس فاي عن أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة. وكما هو الحال مع ألمانيا، لم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة قبل مباراة تورونتو. ستتبع المزيد من أخبار الفريق في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل ألمانيا إلى تورونتو بعد أن حققت خمس انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز الساحق 7-1 على كوراكاو في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو، وهي نتيجة أكدت قوة خط هجومها. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وسجلت أربعة أهداف دون رد في مرمى فنلندا يوم 31 مايو. وفي وقت سابق من الربيع، فازت ألمانيا على غانا 2-1 وتغلبت على سويسرا 4-3 في مباراة ودية شهدت تسجيل العديد من الأهداف. أي خمس انتصارات من خمس مباريات، مع تسجيل 18 هدفاً في تلك المباريات.

كما فازت كوت ديفوار بأربعة من مبارياتها الخمس الأخيرة، وكانت هزيمتها الوحيدة بنتيجة 3-2 أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير. ومنذ ذلك الحين، ظلت "الفيلة" في حالة ممتازة. فازت على فرنسا 2-1 في مباراة ودية يوم 4 يونيو، وتبع ذلك فوزها 1-0 على الإكوادور في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو — بفضل هدف أماد ديالو في الدقيقة 90. كما فازت على اسكتلندا 1-0 وسحقت جمهورية كوريا 4-0 في مارس. في آخر خمس مباريات لها، سجلت كوت ديفوار تسعة أهداف واستقبلت ستة.

سجل المواجهات المباشرة

ألمانيا المباراة الأخيرة كوت ديفوار 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ألمانيا 2 - 2 كوت ديفوار 2 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين ألمانيا وكوت ديفوار محدود. اللقاء الوحيد في مجموعة البيانات المتوفرة هو التعادل 2-2 في مباراة ودية يوم 18 نوفمبر 2009، حيث كانت ألمانيا هي الفريق المضيف. لا توجد بيانات أخرى عن المواجهات المباشرة متاحة بخلاف تلك المباراة الوحيدة.

الترتيب



