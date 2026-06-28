ألمانيا ضد باراغواي: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

تنطلق مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم يوم 29 يونيو 2026 الساعة 16:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21:30 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم

تواجه ألمانيا، الفريق غير المتوقع والخطير، منتخب باراغواي الذي تأهل إلى دور الـ32 على الرغم من أدائه المتفاوت في مرحلة المجموعات. ما الذي يمكن أن نتوقعه من هذه المواجهة في بوسطن، ماساتشوستس؟

كيف وصلت ألمانيا وباراغواي إلى هذه المرحلة

أنهت ألمانيا مرحلة المجموعات بخسارة مفاجئة أمام الإكوادور، لكن ذلك لم يكن له تأثير عملي، حيث كانت قد حسمت صدارة مجموعتها بالفعل بعد فوزها 7-1 على كوراكاو، وفوزها 2-1 على كوت ديفوار بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع بفضل الأداء البطولي للاعب البديل دنيز أونداف.

بدأت باراغواي البطولة بشكل سيئ للغاية بهزيمة 4-1 أمام البلد المضيف الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها استعادت توازنها لتحقق فوزاً صعباً 1-0 على منتخب تركيا المخيب للآمال الذي كان واعداً للغاية. وكان التعادل الممل 0-0 أمام أستراليا كافياً لتأهل الباراغوايانيين بصعوبة إلى دور الـ32. ستكون ألمانيا هي المرشحة للفوز في هذه المباراة، حيث سيواجه الفائز الفائز في مباراة فرنسا والسويد يوم 4 يوليو.

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تهديدات ألمانيا المتنوعة

سجلت «المنتخب الألماني» 10 أهداف في البطولة، سجلها سبعة لاعبين مختلفين، مما يوضح كيف يمكن لفريق جوليان ناجلسمان أن يهدد مرمى الخصم من أي مكان. وسجل مهاجم شتوتغارت دنيز أونداف، الذي تأخر في الظهور، ثلاثة من هذه الأهداف، على الرغم من أنه لم يبدأ أي مباراة حتى الآن. وقد يكون تأثيره كلاعب بديل حاسمًا، حيث يلعب دور الداعم للاعب أرسنال كاي هافيرتز.

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الهجوم في مواجهة دفاع صلب

يتمتع فريق ناجلسمان الألماني بخط هجوم رباعي مرعب قادر على التبادل بين المراكز كما يشاء. يستمتع جمال موسيالا وفلوريان فيرتز باللعب في المساحات المركزية خلف المهاجم الرئيسي هافيرتز، لذا سيكون التحدي بالنسبة لهما هو عدم التداخل مع بعضهما البعض في الثلث الأخير المزدحم. ومن المرجح أن يواجهوا اختبارًا صعبًا أمام تشكيلة 4-5-1 الضيقة، حيث تسعى باراغواي بقيادة غوستافو ألفارو إلى إحباط خصومها الأكثر شهرة. مع الحفاظ على شباكها نظيفة في آخر مباراتين، فإن خطة باراغواي واضحة.

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أخبار الإصابات والإيقافات

أصيب المدافع المركزي الألماني نيكو شلوتربك في أربطة الركبة خلال مباراة كوت ديفوار ولن يشارك في بقية البطولة. سيحل أنطونيو روديجر محل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، في حين أن مشاركة الظهير الأيسر ناثانيال براون غير مؤكدة بسبب إصابة طفيفة. طُرد نجم نيوكاسل السابق ميغيل ألميرون في مباراة تركيا، ولن يشارك مع باراغواي في هذه المباراة.

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التشكيلة المتوقعة لألمانيا

نوير؛ كيميش، تاه، روديجر، براون؛ نميشا، بافلوفيتش؛ ساني، موسيالا، فيرتز؛ هافيرتز.

التشكيلة المتوقعة لباراغواي

جيل؛ كاسيريس، غوميز، ألديريتي، ألونسو؛ غوميز، كوباس، غالارزا، بوباديلا؛ إنسيسو، سانابريا.

تشكيلة ألمانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)

المدافعون: فالدمر أنتون (بوروسيا دورتموند)، ناثانيال براون (اينتراخت فرانكفورت)، جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، ديفيد راوم (آر بي لايبزيغ)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، مالك ثياو (نيوكاسل يونايتد)

لاعبو الوسط: ناديم أميري (ماينز)، ليون غوريتزكا (بايرن ميونيخ)، باسكال غروس (برايتون آند هوف ألبيون)، جيمي لويلينغ (شتوتغارت)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، فلوريان فيرتز (ليفربول)

المهاجمون: ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتز (أرسنال)، لينارت كارل (بايرن ميونيخ)، ليروي ساني (غالطة سراي)، دنيز أونداف (شتوتغارت)، نيك وولتمادي (نيوكاسل يونايتد).

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تشكيلة باراغواي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: روبرتو جونيور فرنانديز (سيرو بورتينيو)، أورلاندو جيل (سان لورينزو)، غاستون أوليفيرا (أوليمبيا).

المدافعون: عمر ألديريت (سندرلاند)، جونيور ألونسو (أتلتيكو مينيرو)، فابيان بالبوينا (جريميو)، خوان خوسيه كاسيريس (دينامو موسكو)، خوسيه كانالي (لانوس)، غوستافو غوميز (بالميراس)، ألكسندرو مايدانا (تاليريس)، غوستافو فيلازكيز (سيرو بورتينو).

لاعبو خط الوسط: داميان بوباديلا (ساو باولو)، غوستافو كاباليرو (بورتسموث)، أندريس كوباس (فانكوفر وايتكابس)، ماتياس غالارزا (أتلانتا يونايتد)، دييغو غوميز (برايتون)، موريسيو ماغالهايس (بالميراس)، برايان أوجيدا (أورلاندو سيتي)، أليخاندرو روميرو (العين).

المهاجمون: ميغيل ألميرون (أتلانتا يونايتد)، غابرييل أفالوس (إنديبندينتي)، أليكس أرسي (إنديبندينتي ريفادافيا)، خوليو إنسيسو (ستراسبورغ)، إيسيدرو بيتا (براغانتينو)، أنطونيو سانابريا (كريمونيزي)، رامون سوسا (بالميراس).

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أخبار الفريق والتشكيلات

يتولى جوليان ناجلسمان قيادة المنتخب الألماني في هذه المباراة، ولا توجد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو حالات الإيقاف. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور ظهور أخبار عن التشكيلة.

لم يتم تأكيد الجهاز الفني لفريق باراغواي في البيانات المتاحة، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو حالات إيقاف أو تفاصيل حول التشكيلة المحتملة لهذه المباراة. وستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

تتأهل ألمانيا إلى دور الـ32 بسجل متفاوت في الآونة الأخيرة، حيث حققت ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة في آخر أربع مباريات رسمية خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الخسارة 2-1 أمام الإكوادور في 25 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة انتصارات متتالية. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 وكوراكاو 7-1 في مرحلة المجموعات، كما تغلبت على الولايات المتحدة 1-2 في مباراة ودية قبل البطولة يوم 6 يونيو. كما فازت على فنلندا 4-0 في آخر مباراة تحضيرية لها في مايو.

أسفرت المباريات الخمس الأخيرة لباراغواي عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت آخر مباراة للفريق هي التعادل 0-0 مع أستراليا في 26 يونيو، وهو ما ضمن له مكانًا في الأدوار الإقصائية بصفته صاحب المركز الثالث ببطاقة التأهل. وقبل ذلك، فازت على تركيا 1-0 في 20 يونيو، وخسرت 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو. وفي المباريات الودية التي سبقت البطولة، فازت على نيكاراغوا 4-0، لكنها خسرت 2-1 أمام المغرب في مارس.

سجل المواجهات المباشرة

ألمانيا آخر مباراتان باراجواي 1 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ألمانيا 3 - 3 باراجواي

ألمانيا 1 - 0 باراجواي 4 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا للسجلات المتوفرة، وشهدت كلتا المباراتين تسجيل أهداف. وجاءت آخر مواجهة بينهما في 14 أغسطس 2013، في مباراة ودية انتهت بالتعادل 3-3. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على باراغواي 1-0 في مباراة ضمن دور المجموعات بكأس العالم في 15 يونيو 2002. وتحتفظ ألمانيا بالفوز الوحيد في هاتين المواجهتين، إلى جانب تعادل واحد.

الترتيب

احتلت ألمانيا المركز الأول في المجموعة E، بينما تأهلت باراغواي من المجموعة D في المركز الثالث.