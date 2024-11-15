ألمانيا تصعق إنجلترا في كأس نيوم للكرة الشاطئية وتشعل المجموعة الأولى

نجح المنتخب الألماني لكرة القدم الشاطئية، في تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة بمنطقة نيوم في المملكة العربية السعودية.

وحسم المنتخب الألماني نتيجة المباراة التي جمعته مع المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان المنتخب الألماني قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 4-5، كما خسر في الجولة الثانية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 6-7.

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ولحساب المجموعة ذاتها، سيبحث المنتخب الإماراتي عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث له في البطولة عندما يواجه نظيره السعودي.

أما في المجموعة الثانية، تتصدر منتخبات إسبانيا والبرازيل برصيد 6 نقاط، مع تبقي جولة أخيرة، حيث سيلتقي الفريقان ضد بعضهما، بينما يواجه المنتخب الياباني نظيره الصيني.

الجدير بالذكر أن منطقة نيوم تحتضن النسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية في الفترة من 3 إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 من الرياضيين العالميين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة.