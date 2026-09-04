تفيد صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية بأن قلب الدفاع دافيد ألاب بات هدفًا لفريق لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي.

النادي يبحث في سوق الانتقالات عن مدافع محوري جديد بعد رحيل أليسيو رومانيولي (31 عامًا) يوم الخميس، حيث انتقل إلى نادي السد في قطر.

ومع إغلاق سوق الانتقالات في العديد من الدوريات الكبرى، قال أنجيلو فابياني المدير الرياضي للاتسيو وهو يبحث عن تعزيزات: «سوق اللاعبين الأحرار الذين لا يرتبطون بعقود ما زال مفتوحًا. لقد فضّلت الإبقاء على بعض المراكز شاغرة في التشكيلة لكي أتابع مثل هذه الحالات عن كثب.»، غير أنه وفقًا لتقرير الصحيفة الإيطالية، فإن اهتمام النادي بألابا لم يتطور بعد إلى شيء ملموس.

بدأ لاتسيو الموسم بشكل جيد، إذ فاز في مباراتيه الأوليين في الدوري الإيطالي من دون أن تهتز شباكه، ويحتل المركز السادس في الترتيب.

وقد تغلّب فريق جينارو جاتوزو على بولونيا وجنوى بنتيجة 1-0، حيث شكّل الدولي الدنماركي أوليفر بروفستجارد (23 عامًا) والمحترف السابق في الدوري الألماني دانيلو دوخي (28 عامًا) ثنائي قلب الدفاع في كلتا المباراتين.

وبما أنه متاح مجانًا، يتناسب ألابا مع مواصفات لاتسيو. فقد انتهى عقد المحترف السابق في بايرن مع ريال مدريد في يونيو بعد خمس سنوات، وهو يبحث منذ ذلك الحين عن ناد جديد. ورغم كثرة التكهنات، لم يجد ناديًا بعد. وارتبط اسمه مؤخرًا أيضًا بنادي السد وبطل الدوري الأمريكي إنتر ميامي. وفي مايو، قيل كذلك إن ريد بُل سالزبورج مهتم بإعادته.

وفي كأس العالم التي أُقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أظهر ألابا، صاحب الـ117 مباراة دولية مع النمسا، أنه ما زال لائقًا وفي حالة جيدة بعد مشكلات الإصابات المتواصلة، حيث قاد المنتخب النمساوي بصفته القائد وشارك في كل المباريات، بما في ذلك الخروج أمام بطلة النهائي إسبانيا في دور الـ32.

وقد قضى ألابا جزءًا كبيرًا من مسيرته بقميص بايرن ميونخ، حيث توّج بعشرة ألقاب ألمانية ودوري أبطال أوروبا مرتين مع البافاري. ثم انتقل إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر عام 2021، وهي خطوة لم تحدث من دون بعض الضجيج في الكواليس. وأحرز لقب الأذنين الكبيرتين مرتين إضافيتين مع ريال مدريد، لكنه تعرّض في ديسمبر 2023 لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام. ومنذ موسم 2023/24، غاب عن 109 مباريات مع النادي والمنتخب.