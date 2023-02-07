"أكره يوفنتوس".. فيديو يثير الجدل بإيطاليا لمدعي تورينو

وكالة الأنباء الإيطالية تكشف كواليس فيديو "كُره" مدعي تورينو ليوفنتوس

يستمر في إيطاليا الجدل المُصاحب لكل ما يرتبط بنادي يوفنتوس؛ أحدث ما تناولته الصحف كان فيديو لواحد من المدعين الثلاثة الذين يحققون في الشؤون المالية لبيانكونيري وهو يقول إنه يكره يوفنتوس.

انتشر فيديو في إيطاليا للمدعي العام لتورينو، تشيرو سانتوريلو، وهو يقول إنه يكره يوفنتوس ويعترف بتشجعيه لنابولي.

وكالة الأنباء الإيطالية كشفت كواليس تصوير الفيديو الذي يعود لسنة 2019 وكان يبرر فيه سانتوريلو سبب رفضه قضية ضد يوفنتوس ورئيسهم وقتها أندريا أنيللي تعود لموسم 2015-16 بعدما لم يدرج يوفي مبلغًا بقسم الرسوم والمخاطر في ميزانيته للتعامل مع الدعاوى المحتملة على قضية الكالتشيوبولي وهو ما لم يجده المدعي العام مخالفًا ليرفض القضية.

حالة غضب اجتاحت جماهير يوفنتوس بعد الفيديو خاصة مع خصم 15 نقطة من ناديهم على خلفية قضية الرواتب الأخيرة التي يتهم النادي بإخفائها.

وعلق وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، على فيديو المدعي وقال إنه سيقيم الوضع مجددًا بعد هذا الفيديو.