عاد العنابي مجدداً إلى الساحة العالمية الكبرى. بقيادة ساحرهم الأول وأفضل لاعب في آسيا، أكرم عفيف، نجحت قطر في حجز مكانها في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. بعد تألقه الأسطوري في كأس آسيا الأخيرة، تتجه الأنظار الآن نحو عفيف ليرى العالم مهاراته الفائقة على أراضي أمريكا الشمالية.

وقعت قطر في مجموعة مثيرة (المجموعة B) ستجعلها تتنقل بين أجمل مدن القارة، من سان فرانسيسكو إلى فانكوفر وسياتل، مما يمنح الجماهير العربية فرصة ذهبية لمتابعة المنتخب القطري في ملاعب عالمية أيقونية. ومع وصول شعبية عفيف إلى ذروتها، أصبح الحصول على تذاكر مباريات قطر مطلباً أساسياً لعشاق كرة القدم.

يمتلك جول GOAL كافة المعلومات التي تحتاجها، من أحدث مستويات الأسعار إلى خيارات الأسواق الثانوية.

متى يلعب منتخب قطر في كأس العالم 2026؟

إليك الجدول المحدث لمباريات منتخب قطر في دور المجموعات، حيث تبدأ الرحلة في كاليفورنيا وتنتهي في سياتل:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفي، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا احجز تذكرتك 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا احجز تذكرتك 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومين فيلد، سياتل، واشنطن احجز تذكرتك

كيفية شراء تذاكر مباريات قطر في مونديال 2026؟

اعتباراً من اليوم، 22 أبريل 2026، دخلنا في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة (Last-Minute Sales Phase) الرسمية من فيفا. ومع معالجة مئات الملايين من الطلبات في المراحل السابقة، أصبحت التوافرات الأولية محدودة للغاية.

إليك ما تحتاج لمعرفته في لمحة سريعة:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: انطلقت هذه المرحلة رسمياً، وهي لا تعتمد على القرعة بل على أسبقية الحجز (First-come, first-served). تمثل هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المنصة الرسمية لتبادل التذاكر بين المشجعين بأسعار منظمة، وهي وجهة آمنة جداً مع اقتراب موعد البطولة. المنصات الثانوية : تعتبر الخيار الأمثل والسرع للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة هي المنصات الثانوية مثل StubHub، خاصة للمباريات الكبرى مثل لقاء كندا وقطر. توفر هذه المنصات مرونة عالية في اختيار المقاعد، وننصح دائماً بمراجعة الشروط والأحكام الخاصة بكل موقع لضمان عملية شراء آمنة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات قطر؟

تخضع أسعار التذاكر لسياسة التسعير الديناميكي، مما يعني أنها تتقلب بناءً على الملعب، الخصم، ومدى القرب من موعد المباراة. وجود نجم مثل أكرم عفيف في مواجهة منتخب مثل كندا (المستضيف) يرفع الطلب والأسعار بشكل طبيعي.

الفئة الثالثة (الأرخص): تقع هذه المقاعد عادة في الطوابق العليا أو خلف المرمى. تبدأ الأسعار الرسمية من حوالي 70 دولاراً، ولكن بسبب الطلب الهائل، تدرج هذه التذاكر حالياً في الأسواق الثانوية بأسعار تتراوح بين 195 و 450 دولاراً.

أفضل استراتيجية لتوفير المال هي الشراء بمجرد تأكيد خطط سفرك، فالتذاكر الأرخص هي أول ما ينفد، والأسعار نادراً ما تنخفض مع اقتراب ركلة البداية.

كيف تشتري باقات الضيافة لمباريات قطر؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة عفيف ورفاقه بأناقة، فهناك عدة مستويات متاحة للضيافة في مونديال 2026:

Match Club: المستوى الاقتصادي في باقات الضيافة، يمنحك مقعداً من الفئة الأولى مع وجبات خفيفة ودخول لصالة المشجعين.

ماذا نتوقع من أكرم عفيف مع منتخب قطر؟

أكرم عفيف هو قلب قطر النابض لأكثر من نصف عقد. سرعته، لمساته الحاسمة، ورؤيته الثاقبة جعلت منه كابوساً للمدافعين في آسيا. المشجعون في أمريكا الشمالية يتطلعون لمشاهدته وهو يقتحم منطقة الجزاء من الجناح الأيسر ليصنع العجب.

في هذه المرحلة من مسيرته، تطور عفيف ليصبح صانع ألعاب متطور، يربط الخطوط بذكاء ويمد المهاجمين بتمريرات سحرية. بالنسبة للجماهير في كندا والولايات المتحدة، ستكون هذه فرصة العمر لمشاهدة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العربية والآسيوية. ومن المتوقع أن تكون مباريات قطر من الأكثر حيوية وصخباً بفضل الجالية العربية الكبيرة، المليئة بالأعلام والأهازيج التي ستمجد الساحر عفيف.

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، احجز مكانك الآن وشجع العنابي في أكبر محفل رياضي على وجه الأرض!