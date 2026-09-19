تعامل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، بهدوء مع التصريحات الجريئة التي أطلقها لامين يامال وكيليان مبابي قبل خمسة أسابيع من تسليم جائزة الكرة الذهبية.

وقال اللاعب الإنجليزي عقب الفوز على أونيون برلين الجمعة لحساب البوندسليجا: "لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها. هذا ليس من مسؤوليتي، لا أحب حقًا الحديث عن نفسي، أفضّل أن تتحدث أفعالي داخل الملعب بدلًا مني".

ومن المؤكد أن أفعاله مبهرة. ففي الفوز الكبير الذي حققه بايرن ميونخ بنتيجة 7-0 على أونيون برلين يوم الجمعة، سجّل كين هدفيه رقم 100 و101 في الدوري الألماني، ولم يحتج سوى إلى 98 مباراة ليتخطى حاجز الـ100 هدف. ولم يسبق لأحد أن حقق ذلك بشكل أسرع.

ويُعتبر كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي ستُمنح في لندن يوم 26 أكتوبر. وقال: "أنا فقط أنتظر وأرى ما سيحدث، سأواصل ببساطة القيام بما أفعله داخل الملعب".

كما علّق ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، على هذا الأمر.

يامال ومبابي أعلنا مؤخرًا رغبتهما في الكرة الذهبية

كان بطل العالم الإسباني يامال (برشلونة) والنجم الفرنسي مبابي (ريال مدريد) قد أعلنا بالفعل رغبتهما في الكرة الذهبية وروّجا علنًا لأحقيتهما بها، كما ألمح يامال لتفصيله أن لا يتوج "لاعب يسجل ثمانين هدفًا بالجائزة"، ما اعتبره البعض إشارة إلى كين.

وامتنع كين عن إصدار أي حكم، لكنه أثنى على منافسيه. وقال صاحب الـ33 عامًا: "يامال لاعب مذهل. قدّم موسمًا رائعًا، تمامًا مثل كثيرين غيره"، مضيفًا: "مبابي، ومايكل (أوليسي)، ورودري. هناك العديد من المرشحين".

وعلى عكس يامال أو رودري، اللذين توّجا بلقب العالم في الصيف، أخفق كين في الفوز بلقب دولي. فمع بايرن ميونخ، خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الذي توّج باللقب في النهاية، بينما حلّ ثالثًا في كأس العالم مع إنجلترا.