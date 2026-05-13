أفضل 15 هدفًا في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم

ركلة حرة لرونالدينيو ضد إنجلترا (2002)

اسأل أي مشجع إنجليزي وسيقول لك إنها كانت ضربة حظ. اسأل أي مشجع برازيلي وسيقول لك إن رونالدينيو قصدها. اسأل رونالدينيو وسيقول إنها كانت "بالتأكيد" تسديدة.

في مباراة ربع النهائي مع ربما أفضل فريق إنجليزي في جيله، تأخرت البرازيل 1-0 بفضل هدف مايكل أوين المبكر، لكن ريفالدو أدرك التعادل، وفي الشوط الثاني، حصلت البرازيل على ركلة حرة في الدقيقة 50، على بعد حوالي 40 ياردة، ووقف رونالدينيو أمامها.

قليلون هم الذين توقعوا أن يسدد الكرة، لكنه أصر على أنه فعل ذلك، ووقف ديفيد سيمان، حارس المرمى، مكتوف الأيدي تماماً بينما طارت الكرة فوق رأسه، واصطدمت بالعارضة، وانتهى بها المطاف في شباكه.

أصر كل من ديفيد بيكهام وتيدي شيرينغهام وداني ميلز - اللاعب الذي ارتكب رونالدينيو خطأً عليه لاحقاً وحصل على بطاقة حمراء - على أن الهدف كان "محض صدفة".

يؤكد رونالدينيو: "عندما ضربت الكرة، كنت أريد التسديد نحو المرمى - لكن ربما ليس بالضبط إلى المكان الذي انتهت فيه الكرة. إذا كنت صادقاً تماماً، كنت أستهدف الجانب الآخر من الشباك".

واختتم قائلاً: "الهدف هو هدف"، وقد ساعد ذلك البرازيل في طريقها نحو المجد، بينما بقيت إنجلترا تتساءل عما كان يمكن أن يحدث بعد أن لعبت لأكثر من نصف ساعة ضد 10 لاعبين.

جيمس رودريغيز ضد أوروغواي (2014)

من النادر جدًا أن يؤدي هدف واحد إلى انتقال لاعب، لكن هذه التسديدة الرائعة من مسافة بعيدة لعبت دورًا مؤكدًا في انتقال رودريغيز إلى ريال مدريد.

أذهل النجم الكولومبي العالم في عام 2014، بتسجيله هدفاً مذهلاً من مسافة بعيدة، حيث أصبحت فريقه المفاجأة الكبرى في البطولة.

في مباراة دور الـ16 ضد أوروغواي، افتتح رودريغيز التسجيل في الفوز 2-0 بهدف فاز بجائزة بوسكاس لأفضل هدف في الموسم على مستوى العالم.

استقبل صانع الألعاب الكرة بصدوره على بعد 25 ياردة من المرمى، ثم استدار وسدد كرة قوية نحو المرمى ارتطمت بالعارضة قبل أن ترتد إلى الشباك بطريقة مذهلة حقًا.

كان رودريغيز يدير ظهره للمرمى عندما وصلت إليه الكرة، لكن استدارته المذهلة وتسديدته جمعت بين البراعة والقوة، وأظهرت لمحة من موهبة عالمية حقيقية. سجل هدفاً آخر في الشوط الثاني، لكن هذا هو الهدف الذي جعل العالم ينتبه إلى جيمس رودريغيز.

روبن فان بيرسي ضد إسبانيا (2014)

أفضل ضربة رأس في تاريخ كرة القدم؟

سحقت هولندا إسبانيا تمامًا في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2014 إثارة. تحت قيادة لويس فان غال، سيطر الهولنديون على المباراة وفازوا 5-1، على الرغم من تأخرهم بهدف مبكر من ركلة جزاء سجلها تشابي ألونسو.

مع نهاية الشوط الأول، أرسل دالي بليند تمريرة طويلة ومخاطرة إلى فان بيرسي، وقفز المهاجم من داخل منطقة الجزاء بكل جسده في قفزة مذهلة، وسدد الكرة بشكل رائع، لتسكن الزاوية العليا في أحد أكثر الأهداف إثارة في تاريخ كأس العالم.

وأكمل ثنائيته في الشوط الثاني، حيث قدم المنتخب الهولندي أداءً مثيرًا أعاد إلى الأذهان أيام مجد "كرة القدم الشاملة"، وفاز فان بيرسي بجائزة بوسكاس بفضل هدفه الرأسي. لم يكن هناك منافس آخر.

توني كروس ضد السويد (2018)

كانت مشاركة ألمانيا في كأس العالم 2018 كارثية. بعد خروجها من دور المجموعات، فازت "دي مانشافت" في مباراة واحدة فقط من مباريات مجموعتها، وهي الفوز 2-1 على السويد. بعد خسارتها أمام المكسيك في مباراتها الافتتاحية، كانت تعلم أنها بحاجة إلى الفوز لتبقى في المنافسة قبل مواجهتها الأخيرة في المجموعة مع كوريا الجنوبية.

تأخروا في النتيجة في الدقيقة 32 بهدف سجله أولا تويفونن، لكن ماركو رويس أدرك التعادل، قبل أن يُطرد جيروم بواتينج قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

بدا أن ألمانيا في طريقها للخروج من البطولة، لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع، حصلت على ركلة حرة من الجناح الأيسر. كانت الزاوية ضيقة للغاية، لكن المعجزة حدثت، حيث حسّن كروس زاويته بطلبه من ريوس تمرير الكرة إليه، ثم تمكن بطريقة ما من إيصالها إلى الزاوية العليا لمرمى روبن أولسن.

كانت الساعة قد دخلت للتو الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وأعطت ألمانيا، التي كانت تلعب بعشرة لاعبين، نفسها فرصة للتأهل. إن خسارتها أمام كوريا الجنوبية ليست خطأ كروس حقًا؛ فقد كان هذا هدفًا رائعًا، هدفًا أعطى أمة بأكملها الأمل في التأهل. سرعان ما تلاشى هذا الأمل، لكن الضوء أشرق، وإن كان لفترة وجيزة.

مانويل نيغريتي ضد بلغاريا (1986)

قد لا يكون اسم نيغريتي مألوفاً لدى مشجعي كرة القدم المعاصرين، لكنه سجل في عام 1986 هدفاً رائعاً حقاً ضد بلغاريا.

استحوذ على الكرة في نصف ملعبه، وأرسل تمريرة رائعة إلى الجناح الأيسر، وبدأ في الركض. وصل إلى حافة منطقة الجزاء قبل أن يتم إبعاد الكرة دفاعياً نحو المرمى البلغاري.

هناك، لعب تمريرة ثنائية رائعة مع خافيير أغيري بعد أن سيطر بذكاء على الكرة المرتدة، وعندما تلقى الكرة المرتفعة، سددها بضربة مقصية في الزاوية السفلية من حافة منطقة الجزاء.

كانت الكرة على ارتفاع حوالي خمسة أقدام عن الأرض عندما سددها نيغريتي، حيث لامستها قدمه اليسرى بشكل مثالي لتقود المكسيك إلى الفوز 2-0. نادراً ما شوهدت أهداف أكثر أناقة من هذه في كأس العالم.

كريستيانو رونالدو ضد إسبانيا (2018)

ربما لا يكون سجل رونالدو في الركلات الحرة بالجودة التي ينبغي أن يكون عليها. فالنجم البرتغالي يسدد العديد من الركلات الحرة كل عام، وغالبًا ما تصطدم الكرة بالحائط البشري أو تمر فوق العارضة. لكن في المباراة التي خاضها ضد إسبانيا عام 2018، كان أداءه خاليًا من الأخطاء تمامًا.

بعد أن سجل هدفين بالفعل، وقف رونالدو في الدقيقة 88 على بعد 25 ياردة من المرمى، في مباراة رائعة في دور المجموعات كانت إسبانيا تتقدم فيها 3-2.

تقدم اللاعب رقم 7، وأرسل كرة منحنية ومتقوسة إلى الزاوية العليا، تاركاً ديفيد دي خيا ثابتاً في مكانه.

أعاد هذا الهدف إلى الأذهان ركلته الحرة الاستثنائية مع مانشستر يونايتد ضد بورتسموث، لكن هذه المرة كانت على أكبر مسرح على الإطلاق، ووضعت اللمسة الأخيرة على أحد أفضل العروض الفردية التي شهدتها كأس العالم على الإطلاق.

في أفضل حالاته، لا يمكن إيقافه.

بوبي تشارلتون ضد المكسيك (1966)

أحد أوائل الأهداف الرائعة في كأس العالم.

كان تشارلتون محور خط وسط إنجلترا عندما فازت "الأسود الثلاثة" بكأس العالم لأول مرة، والوحيدة حتى الآن، على أرضها. في مرحلة المجموعات، واجهت إنجلترا مباراة صعبة مع المكسيك، وفازت 2-0، حيث قاد تشارلتون فريقه نحو فوز رفع المعنويات.

استحوذ مارتن بيترز على الكرة في نصف ملعبه ومررها إلى روجر هانت، الذي مررها بدوره إلى تشارلتون، داخل نصف ملعبه، فانطلق. تبع ذلك انطلاقة متعرجة، يمكن وصفها بأنها على غرار ستيفن جيرارد، حيث انطلق بقوة إلى الأمام، وفي النهاية، على بعد 25 ياردة من المرمى، سدد الكرة بقوة.

سدد الكرة في الزاوية العليا، في ضربة مذهلة ألهبت حماس جمهور ويمبلي، وبرز تشارلتون كأفضل لاعب وسط في العالم في ذلك الوقت. ورفع الكأس في نهاية البطولة؛ وهو ما كان يستحقه عن جدارة.

مايكل أوين ضد الأرجنتين (1998)

من هدف رائع لإنجلترا إلى آخر. في عام 1998، كان أوين في الثامنة عشرة من عمره فقط، وقد برز حقًا على الساحة العالمية في مواجهة الغريم اللدود للأسود الثلاثة. وبالطبع، كما يدرك جيدًا أي مشجع للأسود الثلاثة، خسرت إنجلترا المباراة بعد طرد ديفيد بيكهام، وتبع ذلك ركلة جزاء مؤلمة.

ولكن للحظة واحدة مجيدة، بدا وكأن إنجلترا تمتلك أفضل لاعب في العالم، الذي كان مستعدًا لقيادة الأمة إلى المجد لأول مرة منذ 32 عامًا.

مرر بيكهام الكرة إلى الأمام من نصف ملعبه، وسيطر أوين عليها بجزء خارجي من حذائه في دائرة الوسط، وتغلب على مدافعه بسهولة، ثم انحنى بكتفه ليتجاوز مدافعاً آخر، وسجل هدفاً رائعاً. لم يكن لدى الحارس كارلوس رو أي فرصة على الإطلاق.

أعطى الهدف إنجلترا التقدم 2-1، ووضع أوين في مصاف أفضل لاعب شاب في العالم. واصل أوين مسيرته ليحصد جائزة الكرة الذهبية في موسم رائع، ولا يزال أصغر لاعب يفوز بها على الإطلاق. كان تألقه الفردي في هذه المباراة بالتأكيد العامل الحاسم.

دينيس بيركامب ضد الأرجنتين (1998)

"دينيس بيركامب! دينيس بيركامب! دينيس بيركامب!" ربما يكون هذا التعليق الأكثر شهرة بين جميع أهداف كأس العالم، وكان مستحقاً تماماً، حيث سجل بيركامب هدف الفوز في الدقيقة 90 ضد الأرجنتين في مباراة ربع نهائية مثيرة.

أرسل فرانك دي بوير كرة طويلة متفائلة من خط الدفاع، ولم يكتف بيركامب بضبطها بلمسة ناعمة فحسب، بل قام بعد ذلك بتمرير الكرة من بين ساقي مدافعه، وسددها بقوة، بجزء خارج قدمه، في الزاوية البعيدة.

هدف فني رائع حقًا، من لاعب فني رائع حقًا، جعل المعلق الهولندي يكرر العبارة مرارًا وتكرارًا، وهو يصرخ حتى بحت صوته، غير مصدق تلك المهارة الخارقة التي شاهدها للتو.

بثلاث لمسات، قاد المهاجم المنتخب الهولندي إلى الدور التالي وكتب اسمه في سجلات أساطير كأس العالم.

جو كول ضد السويد (2006)

أفضل هدف سجلته إنجلترا في كأس العالم؟

في عام 2006، كانت هناك فرصة أخرى أمام "الأسود الثلاثة" لتخليد "الجيل الذهبي" بفوزهم بلقب دولي كبير. لم يحالفهم الحظ في النهاية، لكن في مرحلة المجموعات، جعلت اللعبة السحرية التي قدمها كول كل شيء يبدو ممكنًا.

بعد إبعاد عرضية، سقطت الكرة أمام الجناح المراوغ على بعد حوالي 35 ياردة. عندما ارتدت الكرة، استقبلها بصدوره، ثم أطلق تسديدة مذهلة سكنت الزاوية العليا، في مساحة صغيرة للغاية، ليتقدم "الأسود الثلاثة" في النتيجة.

انتهت المباراة بالتعادل 2-2، وهو ما كان كافياً لإنجلترا لتتصدر المجموعة، وأصبح كول فجأة لاعباً يجب متابعته على الساحة الدولية.

انتهى الأمر بأن كان ذلك لحظة نادرة من التألق أضاءت حملة كانت مخيبة للآمال في ألمانيا.

سعيد العويران ضد بلجيكا (1994)

يمكن اعتبار هذا الهدف الذي سجله العويران لصالح السعودية ضد بلجيكا في كأس العالم 1994 نسخة طبق الأصل من هدف آخر سيأتي لاحقاً في هذه القائمة، لكنه يستحق أن يُذكر بمفرده.

استلم العويران الكرة في نصف ملعبه، وتغلب على ما لا يقل عن أربعة لاعبين في انطلاقة مذهلة نحو منطقة جزاء الخصم، قبل أن ينهي الهجمة ببراعة ليمنح فريقه الفوز 1-0 في مرحلة المجموعات.

اعتُبر ذلك مفاجأة كبيرة في ذلك الوقت، حيث وصلت السعودية إلى مرحلة خروج المغلوب. لا يزال العويران يُعتبر أيقونة في كأس العالم، وهو محق في ذلك، حيث تمكن من تسجيل أحد أفضل الأهداف الفردية في تاريخ البطولة.

لكنه ليس الأفضل على الإطلاق...

إستيبان كامبياسو ضد صربيا والجبل الأسود (2006)

غالبًا ما يُنظر إلى كرة القدم التي تعتمد على أسلوب "تيكي تاكا" على أنها من اختصاص بيب جوارديولا، وإسبانيا، وأندية مثل برشلونة. ولكن في عام 2006، ربما كانت الأرجنتين هي التي أظهرت أرقى صور كرة القدم التي تعتمد على أسلوب "تيكي تاكا"، عندما سجل إستيبان كامبياسو أحد أعظم الأهداف التي شهدتها كأس العالم على الإطلاق.

استعاد ماكسي رودريغيز الكرة في نصف ملعبه وبدأ حركة تمرير ستجعل الألبيسيليستي يحتفظون بالكرة لمدة دقيقة تقريبًا من اللعب، حيث حركوا الكرة جانبياً وخلفياً وأمامياً، في محاولة لفتح دفاع صربيا والجبل الأسود.

تتأرجح الكرة ذهاباً وإياباً قبل أن يتبادل خافيير سافيولا وخوان رومان ريكيلمي الكرة مرتين، ثم يمرر ريكيلمي الكرة إلى كامبياسو، الذي يمررها بدوره إلى هيرنان كريسبو. استغل لاعب الوسط تمريرة الكعب الخلفية الرائعة للمهاجم، وسدد الكرة في الزاوية العليا.

ما كان رأي كريسبو؟ "أجمل هدف".

بعد 24 تمريرة، سجلت الأرجنتين ربما أفضل هدف جماعي شهدته كأس العالم على الإطلاق، وفازت بالمباراة 6-0، حيث بدت لفترة وجيزة المرشحة للفوز باللقب.

كارلوس ألبرتو ضد إيطاليا (1970)

ربما يكون هذا الهدف هو الهدف الكلاسيكي الأفضل في تاريخ كأس العالم، حيث سجل كارلوس ألبرتو الهدف من لمسة واحدة في نهاية هجمة مذهلة. كانت هذه أول بطولة يتم بثها بالألوان، وأظهرت مدى براعة البرازيل، حيث أسرت أزيائهم الصفراء والزرقاء الزاهية خيال جيل كامل من المشجعين.

في المباراة النهائية، سار البرازيليون بثقة نحو المجد، وفازوا على إيطاليا 4-1، حيث سجل بيليه وجيرسون وجيرزينهو الأهداف.

لكن ألبرتو هو من دخل سجلات التاريخ، بعد أن توج واحدة من أفضل الهجمات في تاريخ البطولة.

بدأ الهجوم المكون من تسع تمريرات في نصف ملعب "السيليساو"، مما أدى إلى إخراج إيطاليا عن تشكيلتها بعد تشكيل مثلث رائع، قبل أن ينطلق جايرزينيو من الجانب الأيسر ويتوغل نحو الوسط. أرسل الكرة إلى بيليه، وكان توستاو، مهاجم البرازيل، قد لاحظ انطلاقة ألبرتو من مركز الظهير الأيمن. أشار إليه، فمرر بيليه الكرة إليه.

سدد ألبرتو الكرة من اللمسة الأولى ليضعها في الزاوية السفلية، في هدف رائع بعد حركة جعلت العالم يدرك أن البرازيل تقف وحدها، دون منافس، كأفضل فريق على وجه الأرض.

بنجامين بافارد ضد الأرجنتين (2018)

في أحد أجمل الأهداف التي سُجلت على الإطلاق، سجل بافارد هدفاً رائعاً في المباراة الكلاسيكية التي جمعت بين فرنسا والأرجنتين في دور الـ16 والتي فازت فيها "الديوك" بنتيجة 4-3.

سجل بافارد الهدف الثاني لفرنسا في المباراة، بضربة رائعة للغاية من حافة منطقة الجزاء، بدت وكأنها تتحدى قوانين الفيزياء.

بعد أن أبعدت خط الدفاع الأرجنتيني عرضية لوكاس ديغني بشكل غير فعال، انطلق بافارد من مركزه كظهير أيمن، وبدا وكأنه يقطع الكرة بقدمه بدلاً من تسديدها، ليرسلها وهي تدور بشكل جميل إلى الزاوية العليا.

كان هدفاً رائعاً أظهر أن فرنسا قادرة على التسجيل من أي مكان، بفضل المواهب الموجودة على أرض الملعب. كانوا يستحقون الفوز لهذا الهدف وحده.

دييغو مارادونا ضد إنجلترا (1986)

ماذا كان يمكن أن يكون غير ذلك؟

لطالما طغت هدف «يد الله» على المراوغة الفردية الرائعة لمارادونا وتسديدته الحاسمة ضد إنجلترا، ويمكن للمرء أن يتفهم السبب بالتأكيد، لكن هذا لا يقلل بأي شكل من جودة تلك المراوغة الفردية الرائعة، حيث تجاوز مارادونا أربعة لاعبين، وقام بـ 11 لمسة في غضون 11 ثانية، قبل أن يسدد الكرة تحت حارس المرمى بيتر شيلتون. وقد أُطلق عليه لقب «هدف القرن»، ولا يمكن لموقع GOAL أن يختلف مع هذا الوصف.

وقد وصفه غاري لينيكر، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة الذي خسر في ذلك اليوم، بأنه "أعظم هدف سُجل على الإطلاق".

قال: "على أرضية ملعب سيئة للغاية، كان ما فعله أمراً استثنائياً حقاً.

كانت المرة الوحيدة في مسيرتي التي شعرت فيها حقًا أنني يجب أن أضم يدي وأصفق لهذا الهدف. كان جزء مني محبطًا أيضًا. كان بالتأكيد أفضل شيء رأيته على الإطلاق في ملعب كرة القدم. إنه أفضل هدف سُجل على الإطلاق".