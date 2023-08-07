"أفضل من محمد صلاح" .. نجم ألمانيا ينصف رياض محرز بعد انتقاله للأهلي

إنصاف ألماني بعد الإهانات التي تعرض لها الجزائري مؤخرًا

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رغم أن البعض حاول التقليل من الجزائري رياض محرز بعد انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي للأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن هناك من لا يزال يفضله على المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي.

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الجزائري وقع مؤخرًا عقد مع النادي السعودي يمتد لنهاية موسم 2026-2027م، رافضًا البقاء أسيرًا لمقاعد البدلاء في مانشستر سيتي، بعد تهميش مدربه بيب جوارديولا له بعض الشيء.

هذه الخطوة عرضت محرز لعديد الانتقادات، خاصةً من إعلام بلاده وجماهيره، في ظل دعمهم لاستمرار مسيرته الاحترافية في أوروبا، حتى وصل الأمر ببعضهم لإهانته.

لكن من جانبه، فإن الألماني مسعود أوزيل؛ نجم آرسنال السابق، دعم محرز بطريقة غير مباشرة وبالطبع هي غير مقصودة، لكنها تعد إنصافًا له بعد كم الإهانات التي تعرض لها مؤخرًا، إذ لا يزال يراه أفضل من محمد صلاح، معلنًا ذلك خلال حواره مع قنوات "الكاس" القطرية، وفي انتظار إذاعة القناة للحوار كاملًا، للاطلاع على أسباب اختياره.

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في المقابل، فإن صلاح ورغم تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، وصل لـ180 مليون يورو لموسمين إلا أن وكيله رامي عباس، حسم الجدل ليلة أمس الإثنين، ونفى عزمه اتخاذ خطوة الانتقال لدوري روشن السعودي.

يذكر أن محرز يستهل مشواره مع الأهلي بشكل رسمي في 11 من أغسطس الجاري، بمواجهة الحزم، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن.

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