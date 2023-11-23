أفراح في برشلونة بسبب دي يونج وتصاعد القلق بشأن تير شتيجن

البارسا سيُواجه رايو فاييكانو السبت القادم في الدوري الإسباني

تنفس تشافي المدير الفني لبرشلونة الصعداء بعد عودة فرينكي دي يونج للتدريبات وجاهزيته لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني السبت القادم.

دي يونج غاب لمدة شهرين عن الفريق تقريبًا وقد أطلقت عودته الأفراح في الأوساط الكتالونية خاصة بعد انتهاء موسم نجم الوسط جافي بسبب الإصابة.

من جانب آخر، تصاعد القلق بشأن قدرة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن على التواجد في مباراة السبت التي ستُلعب لحساب الجولة الـ14 من الليجا.

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اللاعب الألماني كان قد تعرض لإصابة في أسفل ظهره أجبرته على مغادرة معسكر منتخب بلاده الأسبوع الماضي، وفيما ساد التفاؤل في البداية حول قدرته اللعب مع البارسا حملت التقارير الأخيرة أخبارًا سلبية.

صحيفة آس الإسبانية أكدت أن المرجح هو غياب صاحب الـ31 عامًا عن اللقاء ومشاركة الحارس البديل إينياكي بينيا أمام رايو فاييكانو في أول ظهور له هذا الموسم.