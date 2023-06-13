أغنى من ريال مدريد.. ثلاثي إنجليزي قد يعرقل انضمام مبابي إلى الملكي

لا يوجد أهم من الدولي الفرنسي على طاولة كبار أوروبا

أفادت شبكة "سكاي" بأن الاهتمام بالنجم الفرنسي كيليان مبابي ليس من ريال مدريد فقط، وإنما هناك أندية إنجليزية أيضًا تطمح للحصول على خدمات اللاعب خصوصًا بعدما أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برفضه تفعيل بند تمديد العقد لعام إضافي.

وأكدت شبكة "سكاي" أنه في حالة اعتماد ريال مدريد كخيار على الطاولة، ستبرز اهتمامات أخرى من أندية من الدوري الإنجليزي "أكثر غنى" من ريال مدريد، وكثيرون منهم يستطيعون أن يدفعوا أكثر من أي نادٍ آخر في أوروبا.

الحديث الأكبر هو عن الثلاثي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، بينما كان هناك حديث في أوقات سابقة عن صفقة محتملة للاعب إلى ليفربول حين كان في فترة الشك مع باريس قبل توقيع آخر عقد له.

مسلسل مبابي ورحيله عن باريس سان جيرمان من المرجح أن ينتهي فعلًا بصفقة كبرى في الميركاتو الحالي أو المقبل، وحينها ستبرز كل تلك الخيارات من جديد، لأن أي فريق يستطيع جلب مبابي من الناحية المادية لن يتردد أبدًا في اتخاذ تلك الخطوة.