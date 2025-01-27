أغلى صفقة في دوري يلو .. نيوم يتوصل لاتفاق مع ليون على ضم نجمه الجزائري

صفقة كبرى لمتصدر دوري الدرجة الثانية السعودي

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن توصل نادي نيوم، متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية السعودي، لاتفاق مع ليون لضم نجمه الجزائري سعيد بن رحمة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

نيوم، الذي بات قريبًا من ضم علي الأسمري نجم الأهلي، يُخطط من الآن لموسمه القادم الذي من المتوقع أن يقضيه في دوري روشن السعودي، ولذا يُحاول التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لضمهم بعقود طويلة.

الشرق الأوسط أوضحت أن النجم الجزائري سيُصبح صاحب أغلى صفقة في دوري يلو السعودي، حيث بلغت قيمة انتقاله 16 مليون يورو، مشيرة إلى أنه سيُوقع على عقد يمتد لموسمين ونصف ومن المتوقع أن يصل السعودية خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأوضحت الصحيفة أن نيوم بصدد التعاقد مع 3-4 لاعبين قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي السبت القادم، حيث يسعى من الآن لبناء هيكله الأساسي في الموسم القادم.

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا لعب 13 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3.