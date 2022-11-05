أغضبت الجزائريين .. إجابة غامضة من حسام عوار حول هويته الكروية

الجزائريون يُحاولون بجهد ضم نجم وسط ليون لكتيبة الخُضر

أغضب حسام عوار نجم وسط ليون الجزائريين منه بشدة بعد إجابته الغامضة حول هويته الكروية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مارسيليا في قمة الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

الجزائريون يترقبون الكشف عن المنتخب الذي سيلعب له عوار، خاصة بعد المحادثات المكثفة التي أجراها رئيس اتحاد كرة القدم جهيد زفزاف والمدرب جمال بلماضي معه لإقناعه باللعب للخُضر.

قناة فرانس 24 كانت قد أسعدت الجماهير الجزائرية قبل عدة أيام بالكشف عبر مصادرها الخاصة عن اختيار عوار للعب لمنتخب الجزائر، بل أكدت أنه بدأ بالفعل الإجراءات الإدارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير هويته الكروية من فرنسا إلى الجزائر.

صاحب الـ24 عامًا سُئل عن اللعب لمحاربي الصحراء خلال المؤتمر الصحفي، فأجاب "أريد الحديث عن مباراة مارسيليا، مباراة مارسيليا فقط".

الإجابة أغضبت الجزائريين كثيرًا وقد هاجموا عوار عبر السوشيال ميديا واتهموه بالسير على خطوات نبيل فقير الذي فضل اللعب لفرنسا بدلًا من الجزائر، كما أكد البعض أن اللاعب أصبح لديه أملًا باللعب في كأس العالم مع الديوك بعد موجة الإصابات التي ضربت وسط الفريق.

يُشار إلى أن عوار لعب لمنتخبات فرنسا الشابة وقد خاض مباراة واحدة مع الفريق الأول كانت ودية ضد أوكرانيا عام 2020.