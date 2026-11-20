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وجد نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، نفسه في مواجهة منافس غير متوقع قبل رحلة السبت إلى ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ: لعبة Grand Theft Auto VI. وبعدما علم المدرب المخضرم أن المهاجم فابيو سيلفا قد حمّل لعبة الفيديو الشهيرة بالفعل، وجّه تحذيرًا طريفًا للاعبيه الذين قد يعانون من قلة النوم بسبب اللعبة.

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كوفاتش يتحدث عن انشغال غير متوقع بالألعاب الإلكترونية

وجد نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، نفسه أمام مصدر قلق غير معتاد قبل عودة فريقه إلى منافسات البوندسليجا، ألا وهو إصدار لعبة Grand Theft Auto VI. وعندما سُئل في المؤتمر الصحفي يوم الخميس عمّا إذا كانت لعبة الفيديو المنتظرة بشغف قد هيمنت على أحاديث غرفة الملابس، قدّم المدرب الكرواتي إجابة طريفة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه دورتموند لرحلة السبت إلى ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ، اعترف كوفاتش بأن عددًا من لاعبيه منغمسون على الأرجح في الإصدار الجديد، وقال مازحًا إنه يأمل ألا يسهر لاعبوه حتى ساعات متأخرة من الليل في استكشاف عالم اللعبة المفتوح.

حيرة أمام بلايستيشن وتحذير للاعبين

سرعان ما كشف كوفاتش عن قلة معرفته بعالم الألعاب الإلكترونية عندما سُئل عمّا إذا كان يملك جهاز بلايستيشن 5، قبل أن يحذّر لاعبيه من أن تُفسد جلسات اللعب الليلية ساعتهم البيولوجية. وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن المهاجم فابيو سيلفا قد حمّل اللعبة بالفعل، تقبّل كوفاتش الواقع داخل غرفة ملابس فريقه.

وقال كوفاتش عن الجهاز: «لا أملك واحدًا. لقد بلغت السن التي أصبحت فيها خارج هذه الأمور. أعتقد أنني سمعت أو قرأت قبل فترة أن هذه اللعبة ستصدر. آمل ألا يكون لاعبيّ قد لعبوا حتى وقت متأخر من الليل. كيف يفعل المرء شيئًا كهذا هذه الأيام؟ عبر تطبيق أم يحتاج إلى جهاز؟»

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وأضاف: «حسنًا، سأفترض إذن أنهم يلعبونها. آمل ألا يلعبوها بإفراط إلى درجة أنهم لم يعودوا يميزون الليل من النهار. قد يكون ذلك مشكلة».

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أعياد الميلاد في غرفة الملابس تتصدر الأولويات

ورغم اعترافه بالضجة المحيطة بالإصدار الرئيسي الثامن من سلسلة Grand Theft Auto التابعة لشركة روكستار جيمز، أكد كوفاتش أن لدى لاعبيه أسبابًا أفضل بكثير للاحتفال يوم الخميس، إذ أعاد التركيز إلى روح الفريق بالإشارة إلى عيدي ميلاد داخل معسكر دورتموند.

وتابع كوفاتش: «لكن اليوم يوم رائع، ليس فقط لأن هذه اللعبة تصدر فيه، بل لأن لدينا أيضًا عيدي ميلاد داخل الفريق، لكوستا [كونستانتينوس كاريتساس] وجوي [فيرمان]. هذا أهم بكثير من هذه اللعبة. لكنني سمعت أن البعض منشغلون بها بشدة».

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العودة إلى التركيز على المنافسة على لقب البوندسليجا

وبعد أن هدأت الضحكات، أعاد كوفاتش التركيز إلى جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر دورتموند قبل العطلة الشتوية، إذ يخوض الفريق، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في تسع مباريات بالدوري ويتساوى في عدد النقاط مع بايرن ميونخ المتصدر، ثماني مباريات في 29 يومًا.

وسيحتاج دورتموند إلى أن يكون كل لاعبيه في كامل تركيزهم وراحتهم عندما يواجه مونشنجلادباخ، صاحب المركز الأخير، بعد ظهر السبت. ويدرك كوفاتش أن فريقه لا يملك رفاهية التراخي إذا أراد مواصلة الضغط في صدارة جدول الترتيب.