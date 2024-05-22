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أحمد رفعت

"أعمل ليل نهار" .. لؤي ناظر يحمس جماهير الاتحاد قبل الانتخابات!

الاتحاددوري روشن السعودي

شاهد ما قاله المرشح على رئاسة الاتحاد

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حرص لؤي ناظر المرشح على منصب رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة حماسية إلى جماهير النمور، وذلك في ظل اقتراب انتخابات النادي.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ناظر قد أعلن رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات المقبلة.

ونشر ناظر تغريدة اليوم الأربعاء عبر حسابه تغريدة، يؤكد خلالها على أنه يعمل ليل نهار من أجل إسعاد جماهير الاتحاد.

المباراة التالية

وجاء نص التغريدة كالآتي: "شغال ليل نهار، شغال ليل نهار، شغال ليل نهار، منكم، وإليكم، ومن أجلكم، أنا الاتحاد".

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ويحظى لؤي ناظر بدعم كبير من جانب جماهير الاتحاد، بجانب أنمار الحائلي الرئيس الحالي للعميد، بجانب نائبه أحمد كعكي، بعدما أعلن الثنائي بشكل رسمي دعمه.

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