أعلى بكثير مما كان متوقعًا: هذا هو المبلغ المحدد الذي ستدفعه أوتريخت مقابل كورييا

من المعروف منذ فترة أن أنتوني كوريا سيصبح مدربًا لنادي أوتريخت. وقد علمت صحيفة «دي تيليغراف» الآن المبلغ المحدد الذي ينطوي عليه انتقال المدرب: 700 ألف يورو.

وأفادت مصادر مقربة من نادي أوتريخت لصحيفة "دي تيليغراف" أنه بعد مباراة السبت (4-1) ستتسارع وتيرة المفاوضات مع نادي تيلستار بشأن قيمة انتقال كوريا. ويستمر عقد المدرب البالغ من العمر 43 عاماً مع نادي أوتريخت حتى منتصف عام 2027.

وكانت صحيفة "دي تيليغراف" قد ذكرت يوم الجمعة أن تيلستار على وشك تحقيق رقم قياسي في قيمة الانتقالات. يعود الرقم القياسي الحالي إلى عام 1996، عندما تم بيع المدافع أريان دي زيو إلى نادي بارنسلي الإنجليزي مقابل ما يعادل 375 ألف يورو. ومن ثم، فإن كوريا سيتجاوز هذا الرقم بكثير.

تلقى كوريا مع تيلستار هزيمة قاسية أمام إف سي أوتريخت بعد ظهر السبت. تفوق فريق أوتريخت في ملعبه غالغنوارد بنتيجة 4-1 على الزوار القادمين من فيلسن-زود.

وأعرب مشجعو نادي أوتريخت بوضوح عن رأيهم في كوريا. ورددوا بصوت عالٍ من جانب بونيك: "كوريا لنا، أوليه، أوليه".