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كان لدى إس سي هيرنفين ما يحتفل به بعد فوزه 1-3 على إف سي جرونينجن في الديربي، لكن مشجعين تسببوا في عدة اضطرابات بمدرج الضيوف مساء السبت، وفقًا لما أفاد به RTV Noord.

وأفادت التقارير بأن مشجعين للنادي الفريزي ركلوا «عدة مراحيض وأحواض غسيل» واقتلعوها من الجدران. وذكر الموقع المحلي أن الأضرار تبلغ قيمتها آلاف اليوروهات.

ووفقًا للتقارير، وقعت أعمال التخريب خلال استراحة ما بين الشوطين. وكان هيرنفين متقدمًا بالفعل 0-1، لكن المشجعين حطموا رغم ذلك مراحيض الرجال.

«اقتُلعت عدة أحواض غسيل من الجدران بالركل، ودُمّر عدد من المراحيض بالكامل»، وفقًا لما ذكرته RTV Noord. «سيتضح الحجم الدقيق للأضرار المالية صباح الاثنين، حين سيُقيَّم كل شيء».

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«سيسعى إف سي جرونينجن إلى استرداد تكلفة الأضرار من إس سي هيرنفين. وسيحاول النادي الفريزي بعد ذلك تحديد المسؤولين عنها لاسترداد التكلفة منهم. والمؤكد، على أي حال، أن الأضرار تبلغ قيمتها آلاف اليوروهات».

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وقال المدير العام لإس سي هيرنفين، فيري دي هان: «من المحبط للغاية وقوع أضرار في مدرج الضيوف بعد أمسية جيدة كهذه لإس سي هيرنفين على أرض الملعب».

«هذا السلوك لا يعكس معايير إس سي هيرنفين وقيمه، وننأى بأنفسنا عنه تمامًا. نأمل أن نتمكن من تحديد المسؤولين حتى تُسترد منهم تكلفة الأضرار».

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واختتم دي هان: «هذا سلوك غير مقبول من شخص واحد أو أكثر. لا مكان لمثل هذا السلوك في إس سي هيرنفين، وسنواصل العمل على القضاء عليه».

أما على أرض الملعب، فكانت أمسية هيرنفين أفضل بكثير. فقد فاز على جرونينجن 1-3 في ديربي الشمال. ويحتل فريق روبن فيلدمان المركز السادس في الدوري الهولندي الممتاز، بفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر بي إس في.