"أضحكتني للمرة الأولى" .. هالاند يعلق مجددًا على فضيحة التحكيم في لقاء سيتي وتوتنهام

المهاجم النرويجي يتحدث عن اللقطة الجدلية من جديد

تحدث إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مجددًا عن اللقطة المثيرة للجدل تحكيميًا في نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

الحكم سيمون هوبر كان قد أثار جدلًا واسعًا في الدقائق الأخيرة للمباراة وحينما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل 3-3، حيث منح أولًا الفرصة لهالاند لإكمال الهجمة بعد عرقلته بواسطة إيمرسون رويال، وقد واصل النرويجي اللعب بالفعل ومرر الكرة إلى جاك جريليش الذي كان متجهًا للمرمى لكن الحكم صدم الجميع بإطلاق صافرته والعودة لاحتساب الخطأ.

جن جنون هالاند واعترض بشدة على الحكم وأطلق صرخة أصبحت "تريند" على منصات السوشيال ميديا، وقد استخدمت في العديد من الرسومات الساخرة.

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هالاند اختار إحدى تلك الرسومات وأعاد نشرها عبر حسابه الرسمي على "إكس" وكتب معلقًا "تلك الرسمة الساخرة جعلتني أضحك للمرة الأولى اليوم".

يُشار إلى أن التعادل أعاد السيتي للمركز الثالث برصيد 30 نقطة فيما يتواجد توتنهام خامسًا بـ27 نقطة.