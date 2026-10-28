"خطأ ندمت عليه" .. صحفي يعتذر لهاري كين بسبب اختياراته في أصوات الكرة الذهبية

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أحد أغرب الأصوات التي ظهرت حتى الآن

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عقب فوز هاري كين بسباق الكرة الذهبية لعام 2026 بأضيق الفروق، متقدمًا على منافسيه كيليان مبابي ولامين يامال، تظهر الآن المزيد والمزيد من بطاقات التصويت الخاصة بالصحفيين الذين يحق لهم الاختيار، حتى إن أحدهم قرر الاعتذار لمهاجم بايرن ميونخ.

النتيجة النهائية الرسمية لتصويت الكرة الذهبية 2026 لن تُنشر قبل يوم السبت، إلا أن بطاقات تصويت منسوبة إلى أعضاء لجنة التحكيم بدأت تظهر عبر الإنترنت منذ مساء الاثنين، ومن بينها بطاقة الصحفي الكرواتي زدرافكو رايتش.

وقد لفتت بطاقة رايتش غير المعتادة الأنظار: فالفائز كين لم يُدرج حتى ضمن أفضل خمسة لديه. فقد وضع المهاجم الإنجليزي في المركز السادس، مانحًا إياه خمس نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة.

ورايتش، العضو في لجنة تحكيم الكرة الذهبية منذ عام 1992، اختار بدلًا من ذلك الإسباني رودري بطل كأس العالم كأفضل لاعب لديه. وجاء إرلينج هالاند وليونيل ميسي وفيران توريس وكيليان مبابي في المراكز من الثاني إلى الخامس خلفه.

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ويبدو أن هذا القرار جعل صاحبه يندم عليه الآن. وقال رايتش في مقابلة مع وسيلة الإعلام الكرواتية Vecernji list: «عليّ أن أعترف الآن بأن ذلك كان خطأ. يجب الاعتراف بأنني أخطأت حين صنّفت كين في مرتبة منخفضة إلى هذا الحد».

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وأوضح رايتش أن كأس العالم أبهرته إلى حد ما، مما دفعه إلى منح اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا هناك تقييمًا أعلى من أولئك الذين قدموا مستويات قوية مع أنديتهم خلال الموسم الماضي.

ففي خط الوسط، لعب رودري دورًا رياديًا في تتويج إسبانيا بكأس العالم، فيما سجّل هالاند وميسي ومبابي جميعًا لمنتخبات بلادهم. أما فيران توريس فقد سجّل الهدف الحاسم لإسبانيا في النهائي أمام الأرجنتين. كما قدّم كين أداءً مميزًا في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتسجيله ستة أهداف وصناعته لتمريرة حاسمة، إذ بلغ منتخب إنجلترا الدور نصف النهائي.

Getty Images

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أين صنّف صحفيو الدول الأخرى هاري كين؟

بعض أصوات الصحفيين الآخرين مثيرة للفضول أيضًا. ففي جمهورية التشيك، حيث يُعد ستانيسلاف هرابه عضوًا آخر في لجنة التحكيم منذ وقت طويل، جاء كين في المركز العاشر فقط (نقطة واحدة). واحتل رودري ومبابي وميسي المراكز الثلاثة الأولى هناك.

وفي إيطاليا، غاب مهاجم بايرن ميونخ أيضًا عن المراكز الثلاثة الأولى. وجاء مبابي ورودري وخفيتشا كفاراتسخيليا في الصدارة بدلًا منه.

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وفي أماكن أخرى، كان حظ كين أفضل. فقد تصدّر بطاقات التصويت في أوزبكستان وكوسوفو وروسيا، فيما حلّ مهاجم بايرن ميونخ ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الإكوادور وفيتنام.

وسينشر العدد الجديد من فرانس فوتبول يوم السبت النتيجة النهائية الرسمية، متضمنةً كل الأصوات. وكان مئة صحفي من أعلى 100 دولة في تصنيف الفيفا العالمي مؤهلين للتصويت. وقد اختارت المؤسسة العالمية صحفيًا واحدًا لتمثيل كل دولة.