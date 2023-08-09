"هذا أصعب ما واجهته في السعودية" .. جوردان هندرسون يكشف الصعوبات بعد انتقاله للاتفاق ودور ستيفن جيرارد

هل تعرقل السعودية مسيرة هندرسون مع منتخب إنجلترا؟ لاعب الاتفاق الجديد يجيب..

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بالطبع لم تكن خطوة الانتقال من الأجواء الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية بالأمر السهل، إلا أن جوردان هندرسون؛ لاعب الاتفاق السعودي الجديد، يحاول التأقلم قدر الإمكان، كي ينعكس ذلك على أدائه في الملعب.

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صاحب الـ33 عامًا انتقل للإتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد لعام 2026م، مقابل 14 مليون يورو.

وقال هندرسون، خلال تصريحاته لقناة "SSC" السعودية: "السعودية تمر بأوقات مثيرة، هناك مشروع كبير لكرة القدم في البلاد، وهذا سبب رغبتي في المجئ للمملكة، متأكد من نمو الدوري، وأريد أن أكون جزءًا من هذا المشروع، الناس في السعودية يعشقون كرة القدم، وأتمنى مواصلة التطوير".

وحول إمكانية عرقلة مسيرته مع منتخب إنجلترا بعد الرحيل عن أوروبا، أوضح: "ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق، كان سببًا كبيرًا لقدومي للسعودية للعمل معه وتحت قيادته، وأنا أركز على تقديم أفضل ما لدي في الملعب، متأكد أنه لا يوجد سبب يمنعني من المشاركة مع منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة كما قال المدرب، لقد تحدثنا سويًا خلال الأسابيع القليلة الماضية حول هذا الأمر".

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أما عن الحياة في المملكة، فقد كشف الإنجليزي عن أصعب ما واجهه: "الحرارة عالية في الدمام، لكنني أحاول التكيف، لكن كان الأمر صعبًا إلا أنه جيد، لقد استمتعت به، فالتجربة مختلفة من الثقافة وطريقة العيش، أحاول التكيف لتقديم أفضل ما لدي".

يذكر أن هندرسون يستهل مشواره مع الاتفاق في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة النصر، في 14 من أغسطس الجاري.

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