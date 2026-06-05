في 2023، صدر الفيلم البولندي الحائز على الأوسكار "منطقة الاهتمام" (The zone of interest)، والذي تناول حياة أسرة ألمانية تخص قائد ومؤسس لأحد معسكرات احتجاز اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، واستعرض عيشهم في منزل ضخم حياة من رفاهية لا تليق بموقعه على بعد أمتار قليلة من المعسكر ذاته وصرخات المحتجزين داخله ليلًا ونهار، ومن شاهد الفيلم قد لا يشعر بالاستغراب عند متابعة تصريحات الأسطورة الأيرلندية روبي كين الأخيرة بعد العاصفة التي تلت أنباء ترشيحه لتدريب سيلتيك.

كين الذي رحل مؤخرًا عن تدريب فيرنتشفاروش المجري قيل إنه سيتولى تدريب سيلتيك هذا الصيف، وهو ما قوبل بعاصفة من الاستهجان من مشجعي النادي بسبب تجربته في موسم 2023-2024 مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي، حيث قاده للتتويج بالثنائية المحلية وقتها قبل أن يغادر نحو المجر.

جمهور سيلتيك الذي يُعرف بموقفه الراسخ تجاه القضية الفلسطينية رفض رفضًا قاطعًا تعيين كين لتدريب ناديه، وخرجت حملات قوية لدفع النادي للتراجع عن قراره، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعية، أو على أرض الواقع، لتنضم للعديد من الأيرلنديين الذين تلوثت صورة أسطورتهم في السنوات الأخيرة عقب قراره التدريب في إسرائيل، وأثناء ما وصفته الأمم المتحدة رسميًا بالإبادة الجماعية، وأيرلندا وشعبها بلد عُرف عنه مناصرة القضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم بالنظر لتاريخ البلد الكفاحي ضد المستعمر الإنجليزي، حتى الإعلام في إسكتلندا وأيرلندا تعجب من موقف كين، "زا ناشونال" قالت إن في وقت كانت المجاعة تضرب الأطفال وعائلتها بأكملها تمحى من السجلات على بعد أميال، اختار كين العمل في كرة القدم بهذا المكان بالتحديد.









في 2024 وصل الأمر لدرجة أن خرج ممثلو حزب شين فين الحاكم في أيرلندا وطالبوا كين بالتنحي عن منصبه، مشيرين للوضع العام المحيط في إسرائيل وغزة، والخاص بنادي تفاخر علنًا بعنصريته ضد العرب، وسبب عدة مشاكل على الساحة القارية وآخرها ما حدث في لقاء أياكس بالدوري الأوروبي والشغب بشوارع العاصمة الهولندية بسبب أفعال وأهازيج جماهيره، ولكن كين رفض الاستماع لمطالبات أيرلندا ومواطنيها وقال إنه "رجل كرة فقط"، بل وخرجت زوجته كلاودين بالمر لمهاجمتهم ووصفتهم بالمجموعة الصغيرة التي تقوم بمطاردة السحرة وتسبب أذى لعائلتها: "زوجي كرس حياته لأيرلندا بالكامل، لا يجب أن يملي علينا الساسة أين نعمل، نريد السلام جميعًا، ولكن، هل نذهب لأمريكا أم السعودية؟!".

كين رحل كما ذكرنا بعد عام وموسم وحيد في مكابي، ولكن شعبيته انهارت بسبب هذا العام. في تلك الفترة اختاره الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم للقاء تشجيعي مع معسكر المنتخب، لتخرج الانتقادات لاذعة، وهذا بعضها بحسب "زا أيريش بوست": "هل لم تجدوا غير هذا الشخص؟ حقًا!؟"، "بهذا النسق كان يمكن أن يأتي تييري هنري، جاك جريليش، وديكلان رايس أيضًا!"، في إشارة لهدف هنري الشهير باليد الذي كلف أيرلندا الحضور في مونديال جنوب إفريقيا، والثنائي الإنجليزي الأيرلندي الذي اختار تمثيل إنجلترا على أيرلندا.

كين زاد الطين بلة عندما خرج مع ريو فيرنديناد لتبرير قراره في بودكاست النجم الإنجليزي، إذ فسر قراره بأن رحل في نهاية الموسم، وأنه استمر لأن جهازه الفني واللاعبين الأجانب في الفريق يعتمدون عليه: "لا تنسى فزنا بالثنائية، وأنا رحلت في نهاية الموسم، محلل الأداء في فريقي يدفع رهن منزله ويطعم أطفاله من تلك الوظيفة، ما يحدث سيء وأتمنى أن ينتهي ولكن أنا رجل كرة قدم، اتخذت قراري برفض عقد ضخم والرحيل بنهاية الموسم، اتخذته مع جهازي ككل".









تصريحات لاعب إنتر وتوتنهام السابق تعيد للأذهان الفيلم الذي تحدثنا عنه في بداية كلامنا، هو رجل يدرك جيدًا ما يحدث حوله وليس بجاهل، ولكن اختار تجاهل الأمر، وهو ما وضعه في خانة صعب أن تتسامح مع موقفه في زمن تشكل فيه المواقف الأخلاقية البشر، بيب جوارديولا وإريك كانتونا لم يختارا الصمت فكسبوا احترام الجميع، أو بتخصيص الحديث عن مكابي بالذات، فهناك مالك نادي بولندي يدعى بوجون سيسين يدعى أليكس هاديتاجي رفض اليوم التفاوض مع النادي الإسرائيلي بسبب مواقفهم الرياضية وغير الرياضية، وأشخاص مثل روبي كين ومواطنه كونور ماكريجور مشوا عكس التيار، فكانت النتيجة هي "سقوط الأسطورة".