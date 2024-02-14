لاعب الموسم يفتح قلبه..

عبر الأرجنتيني لوسيانو أكوستا عن سعادته بوصول ليونيل ميسي متأخرًا إلى الدوري الأمريكي في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا ساعده على حصد لقب أفضل لاعب في الموسم بشكل كبير.

وقال أكوستا مازحًا بعد تسلمه جائزة لاعب الموسم: "شكرًا للرب على وصول ميسي في منتصف الموسم لأنه لو حدث شيء آخر لما كنت قد توجت بلاعب الموسم!".

وأردف: "أنا سعيد للمنافسة مع الأعظم على الإطلاق، وسعيد للغاية أن هذا يحدث هنا، علينا احترام إنتر ميامي كثيرًا بكل اللاعبين الذين بات يمتلكهم".

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وأكد: "إنه فريق يبدو من الواضح أنه سيكون بين المرشحين الأقوى، وهو فريق من المؤكد أنه سيذهب بعيدًا".

وسجل لاعب الوسط المهاجم طيلة الموسم 21 هدفًا وصنع 14 مع فريق إف سي سينسيناتي، الذي فاز بلقب الدوري الأمريكي عن الموسم المنصرم.