"مثل مباريات كأس العالم".. رافينيا يوضح مدى أهمية مواجهة اليابان الودية!

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يتوقع رافينيا، القائد البديل للبرازيل، اختبارًا شرسًا أمام اليابان في المباراة الودية الدولية يوم السبت في سنغافورة. وتأتي هذه المواجهة التي تعيد الكرّة على لقاء هذا الصيف في بطولة كأس العالم في هيوستن، في وقت يستعد فيه مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو لخوض آخر مباراتين له خلال فترة توليه القيادة التي امتدت ثماني سنوات.

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القائد البديل يتوقع معركة شرسة

سيرتدي رافينيا شارة القيادة والقميص رقم 10 الأيقوني على أرضية ملعب سنغافورة الوطني في ظل غياب القائد المعتاد ماركينيوس للإصابة. ويسعى المنتخب الآسيوي للانتقام بعد خسارته المتأخرة بنتيجة 2-1 في دور الـ32 بكأس العالم في يونيو، حين عاد البرازيليون من الخلف. في الوقت نفسه، يغادر موري ياسو (58 عامًا) مبكرًا بعد تأجيل كأس آسيا من بداية 2027 إلى ديسمبر 2027.

المهاجم العائد يتقبّل دور القيادة

بعد عودته إلى الصفوف عقب غيابه عن مواجهة يونيو في تكساس بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، يصل مهاجم برشلونة في حالة تهديفية لافتة بوصفه هداف الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا هذا الموسم. وهو يدرك أيضًا الخطورة التي يمثلها الخصم الذي حقق فوزًا تاريخيًا وديًا بالعودة من الخلف بنتيجة 3-2 في طوكيو في أكتوبر الماضي، ليتغلب على بطل العالم خمس مرات على مستوى المنتخبات الأولى لأول مرة.

وقال رافينيا في حديثه قبل مواجهة السبت: «بالنسبة لي، اللعب ضد اليابان أشبه بمباراة في كأس العالم. أراها مباراة صعبة ومعقدة جدًا، لكن في نظري هذه مباريات مهمة لنرى المستوى الذي نحن عليه، وما يمكننا تحسينه، ليس فقط بشكل فردي داخل الملعب، بل جماعيًا أيضًا. إنه اختبار جيد أمام منتخب كبير».

أنشيلوتي يشيد بكفاءة نظيره المغادر

بعد خروجهم من كأس العالم من دور الـ16 أمام النرويج، جلب المدير الفني كارلو أنشيلوتي تشكيلة شابة للمنتخب البرازيلي إلى آسيا لبدء دورة جديدة.

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وقال الإيطالي في حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة: «اليابان نافست بشكل جيد جدًا في كأس العالم أمامنا. كانت مباراة صعبة. وستكون مباراة صعبة غدًا لأنهم منظمون جدًا في الأوضاع الدفاعية والهجومية. نحتاج إلى خوض مباراة تنافسية لنتطور ونمنح الخبرة للاعبينا الشباب».

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كما أشاد أنشيلوتي بموريّ ياسو وقدرته على التدريب في أوروبا مع اقتراب نهاية عقده قصير الأمد مع الاتحاد الياباني لكرة القدم مبكرًا، وهو العقد الذي كان من المقرر أن يستمر حتى فبراير 2027: «أتيح له الوقت للعمل مع المنتخب الوطني. لقد بنى فريقًا قويًا ومنظمًا جدًا. أعتقد أنه قام بعمل جيد حقًا ويمتلك كل المؤهلات ليدرّب ويقود أي فريق في أي مكان في العالم».

خطط الخلافة تعقب مباريات الثلاثاء الختامية

بعد مواجهة السبت، سيشرف موريّ ياسو على مباراته الأخيرة في منصبه أمام باراجواي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر قبل أن يسلّم المهمة إلى مدرب منتخب تحت 23 عامًا جو أويوا. ومن المقرر أن يخوض خليفته القادم أولى مبارياته في مباراة ودية على أرضه في مارس قبل كأس آسيا التي أعيد جدولتها لتُقام من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028. وفي الوقت نفسه، ستختتم البرازيل جدولها لعام 2026 أمام المضيف سنغافورة يوم الثلاثاء.