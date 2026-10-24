أشاد بأوليسي ولكن .. ليفاندوفسكي يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026

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حدّد روبرت ليفاندوفسكي الموهبتين الشابتين اللتين تستحوذان على اهتمامه حاليًا، إذ رشّح نجم برشلونة الواعد لامين يامال للفوز بجوائز فردية في المستقبل. ومع ذلك، اعترف المهاجم الأسطوري بأنه مبهور بالقدر نفسه بالصعود السريع لنجم بايرن ميونخ، مايكل أوليسي.

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ليفاندوفسكي يتوقع مستقبلاً مجيداً ليامال

لا يساور مهاجم برشلونة السابق ليفاندوفسكي أدنى شك بشأن الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه يامال. فقد اجتاح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً عالم كرة القدم منذ بروزه، وأصبح شخصية محورية لناديه ومنتخب بلاده على حد سواء. ويرى المهاجم البولندي أن الجناح يمتلك كل المقومات اللازمة ليُتوَّج في نهاية المطاف أفضل لاعب في العالم.

وفي حديثه عن إمكانات الشاب، أعرب ليفاندوفسكي عن اعتقاده بأن خريج لاماسيا مُقدَّر له نيل أرفع جائزة فردية في اللعبة. وقال ليفاندوفسكي في مقابلته مع ذا أثلتيك: «بالطبع، أتمنى من كل قلبي أن يفوز لامين بالكرة الذهبية، لأنه مذهل، خصوصاً بالنظر إلى سنه، لكن مع ذلك، إذا قارنت الوقت الحالي بالماضي، فالأمر مختلف قليلاً».

سباق الكرة الذهبية صار مفتوحاً على مصراعيه

وبعيداً عن أي تركيز عالق على تاريخه الشخصي مع الكرة الذهبية، تأمّل ليفاندوفسكي بصراحة كيف تغيّر المشهد المحيط بأهم جائزة فردية في كرة القدم. واعترف بأنه يفتقد الحقبة الفارقة التي اتسمت بالصراع العنيف جيئة وذهاباً بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حين كان السباق يكاد يكون محسوماً بأن يُحصر في لاعبين أو ثلاثة فقط من المرشحين الأقوى المتصارعين على قمة اللعبة.

وفي المقابل، أشار ليفاندوفسكي إلى أن المنافسة باتت أكثر انفتاحاً وتعذراً على التوقع بكثير. فبدلاً من أن تهيمن عليها ثنائية حصرية، يقدّم المشهد اليوم طيفاً واسعاً من المرشحين الجديرين. وقال: «الآن، ما أراه هو أن الأمر صار أكثر انفتاحاً قليلاً. الآن ربما يمكنك أن تجد حتى 10 لاعبين، ويمكنك أن تجد حججاً تبرر لماذا قد يفوز هذا النوع من اللاعبين بالكرة الذهبية».

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انبهار بتأثير مايكل أوليز

لكن، في حين أن الضجة المحيطة بيامال كبيرة، فإن ليفاندوفسكي يبقي عيناً يقظة أيضاً على البوندسليجا. واعترف المهاجم المخضرم بأن أداء أوليسي في ملعب أليانز أرينا قد بهره. ولم يُخفِ ليفاندوفسكي، الذي يلعب حالياً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إعجابه بلاعب كريستال بالاس السابق. وأوضح البولندي: «أوليسي بالنسبة لي هو بمثابة: ‹واو›. إنه لاعب يقلب موازين المباراة. وأعتقد أن هذا العمل والتعاون بين [هاري] كين وأوليسي و[لويس] دياز هو كالتوليفة المثالية».

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«لكنني مندهش من أن أوليسي هو هذا النوع من اللاعبين. إنه يملك مستقبلاً هائلاً. أعلم أن الجميع يتحدثون عن لامين، لكنني أحاول أحياناً أن أبحث عن لاعبين مختلفين وأن أرى شيئاً، أحياناً شيئاً لم يره الجميع بعد. وبالنسبة لي أيضاً، من المرجح أنه لو سجّل (أوليسي) هدفاً أو هدفين في كأس العالم، لكان هو أيضاً المرشح للفوز بالكرة الذهبية، إلى جانب لامين أو هاري كين».

الدقة وحسن اتخاذ القرار في بايرن

بالنسبة لمنهٍ فتّاك أمام المرمى مثل ليفاندوفسكي، فإن ذكاء أوليسي في التعامل مع الكرة هو ما يبرز أكثر من غيره. فقد سجّل الجناح بالفعل 9 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة في مبارياته العشر في جميع المسابقات مع النادي الألماني هذا الموسم. وقد ساعدت هذه الفاعلية بايرن على الحفاظ على موقعه في صدارة ترتيب البوندسليجا خلال المراحل الأولى من الموسم.

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وأشار ليفاندوفسكي إلى نضج الفرنسي باعتباره سمته المميزة. وأضاف: «قراراته مثالية. إنه يتقن التوقيت، ويعرف متى يسدد ليسجّل، ومتى يمرر وأي نوع من التمريرات ينفّذ. أحب مشاهدة لامين، لكن أوليسي أيضاً».