أسوأ من بلاتر.. كلوب يهاجم إنفانتينو بضراوة!

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أصدر يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تقييمًا لاذعًا للهيئة الحاكمة لكرة القدم، مطالبًا بتغيير القيادة على رأس الاتحاد الدولي (فيفا). وألمح المدرب السابق لليفربول إلى أن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو أخفق في تحسين سمعة اللعبة بعد الحقبة التي عصفت بها الفضائح في عهد سلفه سيب بلاتر.

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كلوب يوجه انتقادًا سياسيًا لرئيس فيفا

دخل مدرب منتخب ألمانيا المعترك السياسي يوم الأحد بانتقاد صريح لفترة حكم إنفانتينو الممتدة 11 عامًا على رأس فيفا. وفي حديثه من برلين قبل مواجهة منتخبه أمام هولندا في دوري الأمم، أبدى كلوب معارضته لتمديد ولاية الرئيس الحالي.

وعقد المدرب السابق لليفربول مقارنة لم تكن في صالح إنفانتينو مع بلاتر، الذي استقال عام 2015 وسط فضائح فساد. ولا يزال بلاتر موقوفًا عن ممارسة أي نشاط كروي بقرار من لجنة الأخلاقيات في فيفا، ومع ذلك أصر كلوب على أن الهيئة الحاكمة ازدادت سوءًا في عهد قائدها الحالي.

مدرب ألمانيا يدعو إلى قادة بلا دوافع مالية

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل مباراة يوم الاثنين، أعرب كلوب عن إحباطه من عجز كرة القدم العالمية عن التقدم منذ رحيل بلاتر.

وقال كلوب: «الرأي السائد هو أن التغيير قد يكون منطقيًا. لكن ما يهمني أكثر في هذا السياق، من منظور كروي، هو أننا لم نكن نتصور أن الأمور قد تسوء أكثر بعد سيب بلاتر، ومع ذلك تمكن أحدهم فعلًا من جعلها أسوأ».

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وحث الشخصيات التي لا تحركها دوافع مالية على التقدم، مضيفًا: «نفكر الآن في أنه إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع نوعًا ما لو استطاع الشخص التالي ببساطة أن يؤدي عملًا أفضل. لأنني أعتقد أنه من الممكن تقديم الأفضل. هناك بالتأكيد أشخاص يهتمون بشدة بمستقبل كرة القدم وليست لديهم أي مصالح مالية على المحك. وإذا اجتمعوا معًا، فأعتقد أنه إذا أصبح أحدهم رئيسًا، فسيكون ذلك، في اعتقادي، مفيدًا للغاية».

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الغموض يحيط بالمنافسين المحتملين لإنفانتينو

يواجه إنفانتينو منافسة مؤكدة من الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما في انتخابات مارس. ولم يتطرق كلوب إلى تاشيما، بل تناول الشائعات المتعلقة بالمدرب السابق لأرسنال أرسين فينغر، الذي قرر عدم الترشح بحسب التقارير .

وقال كلوب: «أعرف أرسين ولو قليلًا، وهو رجل طيب، لكنني لا أستطيع الجزم بما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه. ولا يمكنني حتى القول إنه سيكون مناسبًا للمنصب، فكونه مدربًا متميزًا، بل مدربًا استثنائيًا من الطراز العالمي وأحد أفضل المدربين على مر التاريخ، لا يعني بالضرورة أنه مؤهل ليكون رئيسًا لفيفا. أعتقد أن هذا المنصب يتطلب التوفيق بين أمور كثيرة ومختلفة. أنا متشوق، إن صح التعبير، لمعرفة ما سيحدث».

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التركيز يعود إلى دوري الأمم قبل تصويت مارس

يعود كلوب إلى مهامه داخل الملعب يوم الاثنين حين يواجه منتخب ألمانيا نظيره الهولندي في دوري الأمم. وفي الأثناء، تتجه الأنظار نحو تصويت فيفا في مارس، حيث يبرز تاشيما منافسًا مؤكدًا يسعى إلى إنهاء فترة إنفانتينو الممتدة 11 عامًا على رأس الاتحاد الدولي، بعد أن قرر فينغر عدم خوض السباق بحسب التقارير.