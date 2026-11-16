هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
إعلان
Jurgen Klopp Gianni Infantino splitGetty Images
Muhammad Zaki
ترجمه

أسوأ من بلاتر.. كلوب يهاجم إنفانتينو بضراوة!

تابع GOAL على جوجل

أصدر يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تقييمًا لاذعًا للهيئة الحاكمة لكرة القدم، مطالبًا بتغيير القيادة على رأس الاتحاد الدولي (فيفا). وألمح المدرب السابق لليفربول إلى أن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو أخفق في تحسين سمعة اللعبة بعد الحقبة التي عصفت بها الفضائح في عهد سلفه سيب بلاتر.

إعلان

كلوب يوجه انتقادًا سياسيًا لرئيس فيفا

دخل مدرب منتخب ألمانيا المعترك السياسي يوم الأحد بانتقاد صريح لفترة حكم إنفانتينو الممتدة 11 عامًا على رأس فيفا. وفي حديثه من برلين قبل مواجهة منتخبه أمام هولندا في دوري الأمم، أبدى كلوب معارضته لتمديد ولاية الرئيس الحالي.

وعقد المدرب السابق لليفربول مقارنة لم تكن في صالح إنفانتينو مع بلاتر، الذي استقال عام 2015 وسط فضائح فساد. ولا يزال بلاتر موقوفًا عن ممارسة أي نشاط كروي بقرار من لجنة الأخلاقيات في فيفا، ومع ذلك أصر كلوب على أن الهيئة الحاكمة ازدادت سوءًا في عهد قائدها الحالي.

مدرب ألمانيا يدعو إلى قادة بلا دوافع مالية

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل مباراة يوم الاثنين، أعرب كلوب عن إحباطه من عجز كرة القدم العالمية عن التقدم منذ رحيل بلاتر.

وقال كلوب: «الرأي السائد هو أن التغيير قد يكون منطقيًا. لكن ما يهمني أكثر في هذا السياق، من منظور كروي، هو أننا لم نكن نتصور أن الأمور قد تسوء أكثر بعد سيب بلاتر، ومع ذلك تمكن أحدهم فعلًا من جعلها أسوأ».

إعلان
إعلان

وحث الشخصيات التي لا تحركها دوافع مالية على التقدم، مضيفًا: «نفكر الآن في أنه إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع نوعًا ما لو استطاع الشخص التالي ببساطة أن يؤدي عملًا أفضل. لأنني أعتقد أنه من الممكن تقديم الأفضل. هناك بالتأكيد أشخاص يهتمون بشدة بمستقبل كرة القدم وليست لديهم أي مصالح مالية على المحك. وإذا اجتمعوا معًا، فأعتقد أنه إذا أصبح أحدهم رئيسًا، فسيكون ذلك، في اعتقادي، مفيدًا للغاية».

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية
ألمانيا

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

16 نوفمبر 2026

هولندا

هولندا

الغموض يحيط بالمنافسين المحتملين لإنفانتينو

يواجه إنفانتينو منافسة مؤكدة من الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما في انتخابات مارس. ولم يتطرق كلوب إلى تاشيما، بل تناول الشائعات المتعلقة بالمدرب السابق لأرسنال أرسين فينغر، الذي قرر عدم الترشح بحسب التقارير.

وقال كلوب: «أعرف أرسين ولو قليلًا، وهو رجل طيب، لكنني لا أستطيع الجزم بما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه. ولا يمكنني حتى القول إنه سيكون مناسبًا للمنصب، فكونه مدربًا متميزًا، بل مدربًا استثنائيًا من الطراز العالمي وأحد أفضل المدربين على مر التاريخ، لا يعني بالضرورة أنه مؤهل ليكون رئيسًا لفيفا. أعتقد أن هذا المنصب يتطلب التوفيق بين أمور كثيرة ومختلفة. أنا متشوق، إن صح التعبير، لمعرفة ما سيحدث».

إعلان

التركيز يعود إلى دوري الأمم قبل تصويت مارس

يعود كلوب إلى مهامه داخل الملعب يوم الاثنين حين يواجه منتخب ألمانيا نظيره الهولندي في دوري الأمم. وفي الأثناء، تتجه الأنظار نحو تصويت فيفا في مارس، حيث يبرز تاشيما منافسًا مؤكدًا يسعى إلى إنهاء فترة إنفانتينو الممتدة 11 عامًا على رأس الاتحاد الدولي، بعد أن قرر فينغر عدم خوض السباق بحسب التقارير.

بقلمMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

عرض ملف تعريف المؤلف