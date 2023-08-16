أسهل تجديد عقد؟ برشلونة وتير شتيجن متفقان على كل شيء

يريد البلوجرانا ضمان وجود حارسه الألماني لأطول فترة ممكنة

بدأ كل من الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة وإدارة النادي الكتالوني مفاوضات تجديد تعاقد الحارس الألماني ليمدد إقامته بين أروقة البلوجرانا.

صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني تشير إلى أن هناك اجتماعات جمعت وكيل اللاعب في الوقت الراهن بإدارة برشلونة كي يتمكنوا من إيجاد صيغة لبقائه في "كامب نو".

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يطمح برشلونة في أن يتماشى راتب تير شتيجن المقبل مع سياسة الرواتب الخاصة بالنادي الكتالوني في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالفريق.

سيكون الألماني منفتحًا أمام عروض التجديد بشكل عام، نظرًا لأنه بات القائد الثاني في الفريق وأصبحت له مكانة كبيرة بين أروقة البلوجرانا لا يريد التخلي عنها.