أسطورة نادي VVV كيسوكي هوندا (39 عامًا) يوقع فجأة مع النادي الثاني عشر في مسيرته

سيواصل كيسوكي هوندا، الذي ظل بدون نادٍ منذ نوفمبر 2024، مسيرته في كرة القدم الاحترافية. وقد وقع لاعب الوسط البالغ من العمر 39 عامًا، الذي لعب في الماضي مع ف.ف.ف. فينلو وفيتيس، عقدًا مع نادي جورونج.

سيعود هوندا للعب كرة القدم اعتبارًا من الموسم المقبل. ومن المقرر أن يدعم اللاعب الياباني، بفضل شهرته، إطلاق مشروع جديد.

يُعرف نادي جورونج حاليًا باسم ألبيركس نيغاتا، لكنه سيواصل نشاطه تحت هذا الاسم الجديد اعتبارًا من الموسم المقبل. ويأمل بطل سنغافورة ست مرات في توسيع نطاق نجاحه في آسيا بفضل انضمام هوندا.

كان هوندا قد اعتزل كرة القدم الاحترافية منذ أربع سنوات، لكنه عاد من اعتزاله في عام 2024 للعب مع بارو إف سي في بوتان. هناك، شارك في 135 دقيقة فقط، موزعة على مباراتين رسميتين.

قبل ذلك، كانت آخر مباراة رسمية لهوندا مع FK سودوفا في ليتوانيا، في 3 نوفمبر 2021. وسيحتفل في يونيو بعيد ميلاده الأربعين.

يعرب الرئيس دايسوكي كوريناغا عن سعادته البالغة بانضمام اللاعب الذي خاض 98 مباراة دولية مع منتخب اليابان. "لبناء قلعة جميلة، تحتاج إلى أساس متين. بانضمام كيسوكي هوندا، نضيف خبرة عالمية المستوى إلى هذا الأساس. نريد بناء إرث يستمر لمئة عام أخرى. كل شيء من أجل النصر. ومن أجل مستقبل بعيد."

سيكون جورونغ النادي الثاني عشر لهوندا. لعب هوندا على التوالي مع ناغويا غرامبوس، VVV، CSKA موسكو، AC ميلان، باتشوكا، ملبورن فيكتوري، فيتيس، بوتافوغو، نيفتشي باكو، سودوفا وبارو.