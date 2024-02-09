أسطورة بايرن ميونخ يكشف سر معاناة البافاري في السنوات الأخيرة!

الأسطورة الألماني يكشف وجهة نظره فيما يمر به النادي

تصريحات رنانة أدلى بها أسطورة بايرن ميونخ ورئيسه الشرفي أولي هونيس، وجه فيها رسائل لمشجعي البافاري في كل مكان حول العالم.

وقال هونيس لصحيفة "فرانكفورتر" الألماني: "تغيير المدربين ليس علامة جيدة في كل الأحيان، لأننا ناد يطمح دائمًا للثبات ويريد الاستقرار، كلما عملنا مع مدرب لفترة طويلة كان الأمر جيدًا، لقد حدث ذلك مع بيب جوارديولا ويوب هاينكس وأوتمار هيتسفيلد وأودو لاتيك، ليس لدينا هذا الاستقرار في الوقت الحالي".

وأضاف: "من ناحية أخرى، أصبحت المطالب أعلى بكثير. ما زلت أتذكر في الماضي حين كنا نصبح أبطال ألمانيا، كان الجميع يحتضن بعضه البعض، لكن الآن إذا لم نفز بلقب الدوري يصبح موسمًا لا ينسى!".

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وأردف: "أعتقد أيضًا أنه من المبالغة أن يقول بعض الناس إن بايرن ميونخ يجب عليه دائمًا الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كنا أسعد الناس عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في عام 2001، كان علينا أن ننتظر 25 عامًا لتحقيق ذلك".

وختم: "من يقول ذلك يتجاهل أيضًا حقيقة أننا من بين جميع الأندية الأوروبية الكبرى، نحن النادي الوحيد الذي كسب كل شيء بنفسه، دون حكم منفرد، دون رعاة، ودون أقطاب نفط!" في إشارة إلى تشيلسي بحقبة رومان أبراموفيتش، وكذلك الملكيات الخليجية لكل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.