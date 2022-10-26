أسطورة النصر: لا يوجد مهاجمين بالمنتخب السعودي!

يوسف خميس ليس مقتنعًا بأن المنتخب السعودي يمتلك مهاجمين مميزين

يرى يوسف خميس؛ أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، أن الكرة السعودية تعاني خلال الوقت الحالي من نقص في عدد المهاجمين.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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خميس قال خلال تصريحات لبرنامج "في المنتصف" عبر قناة الإخبارية: ""هذا واقع تعيشه الكرة السعودية، عدم وجود مهاجم، نعم يتواجد لاعبين في مركز المهاجم، ولكنهم لا يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم".

وتابع أسطورة النصر: "هؤلاء اللاعبين غير جاهزين فنيًا وبدنيًا والتعود على مواجهة المرمى والمنافسين، بسبب تواجدهم على مقاعد بدلاء أنديتهم".

واختتم يوسف خميس تصريحاته قائلًا: "في أنديتنا كلهم مهاجمين أجانب، فراس البريكان يشارك كبديل، لعب في مباراة أول الموسم، وفي الثانية كان احتياطيًا للاعب أجنبي".

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ويقيم الأخضر معسكرًا خلال الوقت الحالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بالاستعداد الأخير للمشاركة في مونديال قطر 2022، حيث لعب وديتين حتى الآن، الأولى فاز فيها على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، والثانية تعادل فيها مع ألبانيا بهدف لمثله.

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