أستراليا ضد مصر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

أستراليا ضد مصر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة أستراليا ضد مصر في 3 يوليو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش و14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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تاريخ على المحك مع لقاء "السوكروز" الصامدين و"الفراعنة" غير المهزومين

هناك إنجاز تاريخي كبير في انتظار الفائز في ملعب دالاس بولاية تكساس، حيث تتصادم قارتان من أجل حجز مكان في دور الـ16 المرموق. يقود توني بوبوفيتش منتخب أستراليا الذي يتميز بروحه القتالية إلى الظهور للمرة الثانية على التوالي في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، ساعياً إلى كسر الحاجز الذي طالما أعاقه والفوز بمباراة بنظام خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

ويقف في طريقهم منتخب مصر التاريخي بقيادة حسام حسن. وقد حقق العملاق الأفريقي إنجازاً غير مسبوق بتجاوزه مرحلة المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى في العصر الحديث. مدعومين بقدرات هجومية من الطراز الأول، يصل «الفراعنة» غير المهزومين إلى قلب كرة القدم في أمريكا الشمالية عازمين على مواصلة مسيرتهم الخيالية على حساب «السوكروز».

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كيف وصل منتخبا أستراليا ومصر إلى هذه المرحلة

تجاوزت أستراليا منافسة شديدة في المجموعة D لتضمن تأهلها من المركز الثاني. تتميز حملة منتخب «السوكيروز» بالانضباط الدفاعي، حيث استعاد الفريق توازنه بعد خسارته أمام البلد المضيف الولايات المتحدة، وحقق تعادلاً سلبياً 0-0 أمام باراغواي، قبل أن يضمن تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب بفوزه الحاسم 2-0 على تركيا. ورغم أن رجال بوبوفيتش أظهروا تماسكًا دفاعيًا، إلا أنهم سيحتاجون إلى تحسين أدائهم أمام المرمى بعد تسجيلهم هدفين فقط في مرحلة المجموعات.

حجزت مصر تذكرة سفرها إلى تكساس من خلال سلسلة نتائج متسقة للغاية دون أي هزيمة، لتحتل المركز الثاني في المجموعة G. أظهر رجال حسن قدرتهم على مواجهة الفرق الكبرى على قدم المساواة، حيث تعادلوا مع بلجيكا، وهزموا نيوزيلندا 3-1، وحققوا تعادلاً صعباً 1-1 مع إيران. وبمتوسط يزيد عن أربع تسديدات على المرمى في كل مباراة، أظهر «الفراعنة» قوة هجومية متعددة الأوجه قادرة على اختراق التشكيلات الدفاعية الصلبة.

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مخاوف كبيرة بشأن الإصابات وأعمدة الدفاع التي ستشكل دعامة للخطوط

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تدور الاستعدادات التكتيكية لهذه المواجهة بشكل كبير حول مسألة اللياقة البدنية. يعاني قائد المنتخب المصري ونجمه البارز محمد صلاح من إصابة في أوتار الركبة، مما يجعل حجم مشاركته في المباريات موضوع تقييم مستمر مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. وفي حال تم الحد من دقائق لعبه، فإن العبء الإبداعي سينتقل بشكل كبير إلى مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش، الذي يظهر بمستوى رائع باعتباره المحور الرئيسي للمنتخب المصري.

تواجه أستراليا معضلاتها الخاصة في تشكيلتها، حيث تم استبعاد المهاجم المخضرم ماثيو ليكي وجاكوب إيطاليانو رسميًا من البطولة بسبب الإصابات. سيعتمد فريق «السوكروز» على عمودهم الدفاعي الموثوق، حيث سيشكلون خط دفاع ثلاثي أو كتلة صلبة من أربعة لاعبين حول البنية القوية لهاري سوتار والمدافع الشاب أليساندرو سيركاتي لحماية مرمى باتريك بيتش.

التفوق العددي على الأجنحة مقابل سرعة الانتقالات العمودية ستحدد مصير المباراة

ستتحدد نتيجة هذه المباراة الاستراتيجية بناءً على كيفية تعامل كلا الفريقين مع المساحات الجانبية. يكمن السلاح الرئيسي لمصر في خلق كثافة هجومية على الجانب الأيسر، حيث يمكن لمارموش والظهيرين التبادل السريع للمراكز، في محاولة لإخراج قلب دفاع أستراليا من مواقعه وإطلاق سلسلة تمريرات دقيقة داخل منطقة الجزاء.

أما خطة أستراليا فستركز على الأمان أولاً قبل استخدام الانتقالات الرأسية المباشرة لمعاقبة الأعداد الكبيرة المتقدمة إلى الأمام. وسيهدف منتخب «السوكروز» إلى الاستفادة من السرعة الفائقة والمباشرة التي يتمتع بها النجم الشاب نستوري إيرانكوندا في الهجمات المرتدة، سعيًا إلى توسيع نطاق الدفاع المصري الذي أظهر ضعفًا في التعامل مع الهجمات في عمق الملعب.

التشكيلات المستقرة تواجه الاختبار الحاسم

يجب على أستراليا إظهار تركيز مطلق داخل نصف ملعبها الدفاعي، مع العلم أن أي مساحة يتم التنازل عنها لمارموش أو وصول صلاح بتمريرة عالية ستُعاقب بشدة.

تواجه مصر الاختبار الذهني الأقصى المتمثل في اختراق درع دفاعي منخفض دون أن تترك نفسها معرضة تمامًا للهجمات المرتدة المنظمة. يعتمد النجاح على قدرة لاعبي خط الوسط الأساسيين على إيقاف الهجمات المرتدة قبل أن تصل إلى إيرانكوندا الخطير.

التشكيلة المتوقعة لأستراليا أمام مصر

بيتش؛ سيركاتي، سوتار، هيرينجتون؛ بوس، أونيل، إيرفين، بيحيش؛ فولباتو، إيرانكوندا، ميتكالف

التشكيلة المتوقعة لمصر أمام أستراليا

شوبير؛ هاني، إبراهيم، ربيعة، حافظ؛ عطية، صابر؛ زيكو، صلاح، عاشور؛ مارموش

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تشكيلة أستراليا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ماثيو رايان، بول إيزو، باتريك بيتش

المدافعون: هاري سوتار، لوكاس هيرينجتون، جاكوب إيطاليانو، أليساندرو سيركاتي، كاميرون بورجيس، عزيز بيهيك، جوردان بوس، جيسون جيريا، ميلوش ديجينيك، كاي تروين

لاعبو الوسط: جاكسون إيرفين، أيدن أونيل، كونور ميتكالف، أجدين هروستيتش، كاميرون ديفلين، بول أوكون-إنجستلر

المهاجمون: نيستوري إيرانكوندا، ماثيو ليكي، نيشان فيلوبيلاي، تيتي يينجي، أوير مابيل، كريستيان فولباتو، محمد توري

تشكيلة مصر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد علاء

المدافعون: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ

لاعبو الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد، محمود صابر، أحمد سيد «زيزو»، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود حسن «تريزيغيت»، إبراهيم عادل، هيسام حسن

المهاجمون: محمد صلاح، عمر مرموش، أكتاي عبد الله، حمزة عبد الكريم

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد توني بوبوفيتش التشكيلة المحتملة لأستراليا قبل هذه المباراة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مسجلة في صفوف «السوكروز». سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور توفر الأخبار الرسمية بشأن التشكيلة.

يواجه مدرب منتخب مصر حسام حسن انتظارًا مقلقًا بشأن لياقة محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة التعادل مع إيران في دور المجموعات. ويُعتبر مشاركة مهاجم ليفربول في مباراة دور الـ32 هذه مشكوكًا فيها، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة حيث يواصل الطاقم الطبي تقييم حالته. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة، ولا توجد حاليًا أي إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة في صفوف «الفراعنة». ومن المتوقع صدور المزيد من المستجدات بشأن تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت أستراليا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 0-0 مع باراغواي في 26 يونيو، وهو ما ضمن لها التأهل إلى دور خروج المغلوب بصفتها وصيفة المجموعة D. وقبل ذلك، تعرضت أستراليا لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية. وجاء الفوز الوحيد للـ«سوكروز» في سلسلة المباريات الخمس ضد تركيا، بفوزها 2-0 في المباراة الافتتاحية لمشاركتها في كأس العالم يوم 14 يونيو. كما تعادلت 1-1 مع سويسرا وخسرت 1-0 أمام المكسيك في مباريات ودية قبل البطولة، وسجلت أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف في المباريات الخمس.

حققت مصر فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع إيران في 27 يونيو، وهي المباراة التي تعرض فيها صلاح لإصابة في أوتار الركبة، الأمر الذي يلقي بظلاله الآن على استعداداتها. وقبل ذلك، فازت على نيوزيلندا 3-1 في 22 يونيو — وهو أول فوز لها على الإطلاق في كأس العالم — وتعادلت 1-1 مع بلجيكا في المباراة الافتتاحية للبطولة. كما خسرت مصر 2-1 أمام البرازيل وفازت على روسيا 1-0 في مباريات ودية قبل البطولة. وسجل الفراعنة خمسة أهداف واستقبلت شباكهم أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أستراليا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 3 - 0 أستراليا 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقى الفريقان مرة واحدة فقط وفقًا للبيانات المتاحة عن المواجهات المباشرة. جرت تلك المباراة في 17 نوفمبر 2010، وكانت مباراة ودية فازت فيها مصر على أستراليا 3-0. ولا توجد أي مواجهات أخرى مسجلة بين البلدين في قاعدة البيانات.

الترتيب

احتلت أستراليا المركز الثاني في المجموعة D، بينما أنهت مصر مشوارها في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة G.