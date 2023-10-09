أسبوع أزمات المصافحة .. مشادة بعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي!

مشكلة كبيرة في المواجهة التي فاز بها آرسنال.

شهدت مباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أزمة كبيرة بين اللاعب كايل ووكر المدرب السابق في طاقم عمل السيتيزينز نيكولاس جوفر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن جوفر توجه نحو مدخل الملعب وانتظر نجوم مانشستر سيتي حتى يصافحهم وقت الخروج.

وهو التصرف الذي تمت مواجهته من نجوم مانشستر سيتي بالاستغراب الشديد، نظرًا لأن خوفر نفسه سبق وتجاهلهم في عدة مناسبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالتحديد في آخر مواجهتين، حيث رفض خوفر مصافحة نجوم مانشستر سيتي الذين عمل معهم من قبل الانضمام لآرسنال، عقب أن تعرض فريقه اللندني للهزيمة.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز آرسنال بهدف نظيف، وهو الفوز الأول منذ سنوات للمدفعجية على حساب كتيبة بيب جوارديولا.