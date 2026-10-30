أسباب غير كروية .. إيفرتون يكشف عن أسباب استبعاد جريليش

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أبعد مدرب إيفرتون ديفيد مويس اللاعب جاك جريليش، المعار من مانشستر سيتي، عن قائمة المباراة لمخالفة تأديبية، قبل أن يشاهد فريقه يحقق فوزًا بثلاثية مقابل هدف على نيوكاسل يونايتد مساء الخميس. وعلى الرغم من غياب الجناح الإنجليزي عن ملعب هيل ديكينسون، فقد تأهل فريق ميرسيسايد بسهولة إلى الدور ربع النهائي من كأس كاراباو.

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الغياب عن التدريبات دون إذن يؤدي إلى الاستبعاد

وفقًا لـtalkSPORT، فقد استُبعد صانع الألعاب البالغ من العمر 31 عامًا من مباراة الدور الرابع عقب غيابه دون إذن عن إحدى حصص تدريبات إيفرتون الأخيرة. وكان جريليش قد تغيّب في وقت سابق عن الهزيمة التي مُني بها الفريق بنتيجة 2-0 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز عطلة نهاية الأسبوع الماضية، رغم أن مسؤولي النادي عزوا ذلك الاستبعاد الأول إلى المرض. وعلى أرض الملعب، جعلت أهداف جيمس جارنر وهايدن هاكني وثيرنو باري هدف دان بيرن المتأخر لصالح الضيوف بلا قيمة.

بيان النادي يؤكد العقوبة التأديبية

وقبل مواجهة آرسنال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، كان المهاجم قد أُدرج في كل قائمة لمباريات الفريق منذ عودته إلى ميرسيسايد في أواخر فترة الانتقالات الصيفية، حيث شارك أساسيًا في ثلاث مباريات بالدوري وشارك كبديل في مباراتين بعدما لعب 77 دقيقة في فوز الفريق في الدور الثالث من الكأس على وولفز الشهر الماضي.

وفي تأكيد غيابه إلى جانب المدافع جاراد برانثويت قبيل انطلاق المباراة يوم الخميس، كتب إيفرتون في منشور على منصة إكس: «يبقى جاراد برانثويت بعيدًا عن المشاركة للمباراة الثانية على التوالي بسبب بروتوكولات الارتجاج، بينما جاك جريليش غير متاح للاختيار بسبب مخالفة لانضباط النادي.»

إعارة ثانية إلى ميرسيسايد تواجه اضطرابات

وبعد أن انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، انتقل الدولي الإنجليزي في البداية إلى إيفرتون على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وسجّل هدفين وقدّم ست تمريرات حاسمة في 20 مباراة قبل أن يتعرض لإصابة في القدم أنهت موسمه في يناير.

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وبعد تعافيه خلال الصيف، نزل بديلًا مع ناديه الأصلي خلال الهزيمة بنتيجة 3-0 أمام آرسنال في درع المجتمع على ملعب ويمبلي في أغسطس، وكذلك في الفوز بنتيجة 2-1 على بورنموث في افتتاح الموسم بالدوري، قبل أن يُبرم انتقالًا مؤقتًا ثانيًا إلى إيفرتون قبل إغلاق فترة الانتقالات.

فليتوود في انتظارهم بقرعة ربع النهائي

وبينما يتعين على غريليش الآن أن يعمل على استعادة ثقة مويس قبل عودة إيفرتون إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد كوفئ زملاؤه بقرعة ميسّرة في ربع نهائي كأس كاراباو. وسينتقل فريق ميرسيسايد إلى ملعب هايبري لمواجهة فليتوود تاون صاحب الدوري الإنجليزي الثاني، الذي أطاح بآرسنال بركلات الترجيح ليبلغ دور الثمانية. وتجنّب الاستهانة أمام منافس من الدرجة الرابعة يمنح إيفرتون فرصة قوية للوصول إلى الدور نصف النهائي.