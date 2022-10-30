"أزمة مفتعلة" .. اعتراف نصراوي يُبرئ وزير الرياضة من جدل افتتاح دورة الألعاب السعودية

هل تعمد وزير الرياضة تجاهل الإعلاميين النصراويين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية؟

يسيطر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية السعودية على حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، لكن ليس للإشادة بعظمة الحفل، إنما هجومًا على وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل.

حفل الافتتاح أقيم أول أمس الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية "الرياض"، في حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و عدد من الإعلاميين الرياضيين، على رأسهم وليد الفراج، ومحللي برنامج "أكشن مع وليد"، وغيرهم من الشخصيات الرياضية.

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الهجوم على وزير الرياضة صدر من أنصار النصر، متسائلين عن سبب عدم توجيه الدعوة لإعلاميي العالمي، بجانب المطالبة بالتحقيق بعد تقليل الفراج والإعلامي سلمان المطيويع من ناديهم، خلال فيديو نشره الأول خلال الحفل. (طالع التفاصيل)

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لكن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان برأ وزير الرياضة من الاتهامات النصراوية، مؤكدًا أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الإعلاميين النصراويين به، لكنهم امتنعوا عن الحضور، من أجل افتعال مشكلة.

لم يصدر أي دليل رسمي بعد أو رد من وزارة الرياضة يؤكد حديث العجلان، لكن الإعلامي النصراوي مبارك الشهري اعترف بنفسه بتوجيه الدعوة له، لكنه امتنع عن الحضور، فكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا امتنعت عن الحضور رغم أن الدعوة تقدمت لي تضامنًا مع زملائي النصراويين، والحمد لله أني لم أحضر لأن المقاطع اللي شفتها (لمجموعة النيكوتين) لا أتشرف بالتواجد معهم في مكان واحد لأنهم استغلوا حدث وطني مهم إلى إسقاط وإسفاف تجاه نادي النصر".

لكن عاد الشهري وحذف تغريدته، بعد الهجوم عليه من البعض، مستغربين حديثه بأنه لا يتشرف بحضور حدث وطني، فبرر الإعلامي: "حذفت التغريدة السابقة حتى لا تفسر بشكل خاطئ، كلنا كاعلاميين عندما نتشرف بدعوة من مقام الوزارة في حدث مهم و تاريخي و يكون اغلب المتواجدين من نادي واحد هنا نتوقف، عندما يستغل بعض المرضى هذا الحدث الأشبه بالعالمي في نشر تعصبهم تجاه نادي واحد هنا نتوقف، الحدث كبير أساء له المتعصبين".

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