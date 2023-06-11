أزمة لم تكن في الحسبان .. احتجاز ليونيل ميسي في الصين!

ميسي واجه أزمة لم تكن في الحسبان لدى وصوله إلى الصين مع منتخب الأرجنتين.

واجه ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مفاجأة غير متوقعة لدى وصوله رفقة "الألبيسيليستي" إلى الصين، لخوض مباراة ودية أمام منتخب أستراليا على ملعب العمال في العاصمة بكين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ميسي واجه أزمة حقيقية لدى وصوله إلى الصين، حيث احتجزته سلطات المطار لعدة دقائق بسبب مشاكل في جواز سفره.

الأزمة جاءت بعد وصول ميسي إلى الصين بجواز سفره الإسباني ولكن دون الحصول على تأشيرة دخول، لذلك اضطر إلى الانتظار لمدة ساعتين في المطار حتى منحته إدارة الهجرة تأشيرة خاصة بصفة عاجلة.

مواجهة الأرجنتين وأستراليا هي إعادة لمباراة دور الستة عشر في كأس العالم 2022 بين المنتخبين، والتي حقق فيها ميسي ورفاقه الفوز بهدفين لهدف.

الجمهور الصيني يقبل بشدة على شراء تذاكر المباراة التي وصلت قيمتها إلى حوالي 620 يورو، لكن سعرها وصل في السوق السوداء إلى أكثر من ألفي يورو، ويبدو أن ملعب العمال سيكون مكتظًا بالجماهير خلال المباراة المرتقبة لمشاهدة أبطال العالم.