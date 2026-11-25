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يبدو أن جمال موسيالا اتخذ خطوة كبيرة نحو بايرن ميونخ في الجدل الدائر بشأن خلله العصبي، وعالج أحد أبرز أسباب انتقاد إدارة النادي له.

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بحسب ما أوردته سبورت بيلد، سمح صانع الألعاب الألماني، الذي يمر بظروف صعبة، لبايرن ميونخ «بالاطلاع بشفافية على ملفاته ووثائقه» لدى أطبائه. ولا يتلقى موسيالا العلاج من أطباء الفريق البافاريين أو أطباء الأعصاب الذين استعان بهم النادي، بل من خبيرين اختارهما بنفسه، وهما ملزمان بالسرية الطبية.

ويبدو أن ذلك تسبب في توتر داخل النادي، بعدما شعر مجلس الإشراف النافذ، الذي يهيمن عليه أولي هونيس وكارل هاينتس رومينيجه، بأنه لا يتلقى معلومات كافية أو شفافة. بل أشار تقرير مثير للجدل نشرته شتيرن يوم الثلاثاء إلى وجود شكوك لدى كبار مسؤولي بايرن في أن موسيالا ومستشاريه يتعمدون إخفاء تفاصيل وأخبار سيئة تتعلق بحالته المرضية، مثل نوبة الغياب الأخرى التي تعرض لها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وكان رومينيجه قد شكك علنًا وبوضوح شديد يوم الجمعة الماضي في قدرة موسيالا على استعادة مستواه السابق، وطالب بشدة بتعديل العقد الضخم الذي وقّعه اللاعب في فبراير 2025، والذي قد يدرّ على الألماني ما يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا بفضل بنود و«اتفاقات جانبية»، بحسب زود دويتشه تسايتونج.

بايرن ميونخ ومستشارو موسيالا يسعون إلى تهدئة الأجواء

بعد وقت قصير من توقيع العقد، تسبب موسيالا في أبريل 2025 بحادث مروري خطير بينما كان يقود بسرعة 194 كم/ساعة بدلًا من السرعة المسموح بها البالغة 120 كم/ساعة، وكانت شقيقته تجلس في المقعد المجاور للسائق. وأفادت شتيرن يوم الثلاثاء بأن «أشخاصًا في بايرن ميونخ» يطرحون تساؤلًا عما إذا كان الحادث مرتبطًا بنوبات الغياب التي أصابت موسيالا آنذاك.

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ووفقًا لـسبورت بيلد، شُخّصت حالة موسيالا بعد أشهر قليلة من تمديد عقده، وأبلغ اللاعب بعد ذلك النادي ومستشاريه في 11WINS، ومن بينهم كريستيان شميت، «في الوقت نفسه».

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وبعد الشكوك التي أعرب عنها علنًا أولي هونيس، الذي تحدث قبل أسابيع قليلة عن «معضلة» تتعلق بموسيالا في ضوء راتبه الأساسي الضخم، ورومينيجه، يُنتظر الآن أن تعود الأمور إلى الهدوء في هذه القضية.

ويوم الثلاثاء، حضر مستشارا موسيالا، شميت وتوبياس ألتشيفل، إلى مقر النادي في شارع زيبينر شتراسه، لبحث تهدئة هذه القضية الحساسة خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن، ورئيس النادي هربرت هاينر، وعضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية ماكس إيبرل. وبحسب إيبرل، تحقق ذلك بالفعل.

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وقال إيبرل قبل سفر بعثة بايرن إلى ليل لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا: «كان حوارًا بنّاءً للغاية». وما نتيجة الاجتماع؟ قال إيبرل إن «الكلمة السحرية الكبرى» هي: «الهدوء، ومنحه الوقت، والثقة». وأضاف أن الإدارة الرياضية، التي تضم المدرب فينسنت كومباني والمدير الرياضي كريستوف فرويند وإيبرل نفسه، «مقتنعة بنسبة 100%» بقدرة موسيالا على استعادة أعلى مستوياته.

وأوضح إيبرل أيضًا أن الاجتماع لم يتطرق إلى المال أو احتمال تعديل عقد موسيالا، الذي تبلغ قيمته ملايين اليوروهات. وقال: «كان هناك اتفاق على إعادة الهدوء، ومنح الشاب الدعم الذي يستحقه».

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